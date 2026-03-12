Delia Espinoza: Congreso no alcanzó los votos para inhabilitarla de cargos públicos por 10 años

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso de la República rechazó la inhabilitación por 10 años contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, luego de que la propuesta no alcanzara el número de votos requerido. Durante la sesión parlamentaria, el dictamen solo obtuvo 56 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones, cifra insuficiente para aprobar la sanción política, que necesitaba al menos 66 respaldos.

La votación se realizó en medio de un intenso debate en el hemiciclo. La medida buscaba impedir que Espinoza pueda ejercer cargos en la función pública, en el marco de una denuncia constitucional impulsada en el Parlamento. Sin embargo, la falta de votos dejó sin efecto la propuesta.

El caso generó expectativa porque la discusión se produce semanas después de que la exfiscal presentara denuncias constitucionales contra un grupo de parlamentarios, lo que elevó la tensión política en el Congreso.

🔴 Exfiscal de la Nación Delia Espinoza ante el Congreso: "Lo que están haciendo es una persecución política usando su poder(...)No convengo a muchos porque necesitan impunidad". pic.twitter.com/EQddChx9qo — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) March 12, 2026

¿De qué se le acusa?

La denuncia constitucional contra Delia Espinoza se relaciona con presuntas infracciones a la Constitución durante su gestión como fiscal de la Nación. El caso se volvió más polémico luego de que la exfuncionaria presentara una denuncia contra 11 congresistas, a quienes acusó de haber aprobado una norma que permitiría que exintegrantes de las fuerzas del orden reciban un doble sueldo sin límite.

Durante la sesión del Pleno, Rodolfo Pérez, abogado de Espinoza, cuestionó el informe que proponía la inhabilitación y sostuvo que la actuación de su defendida se realizó dentro del marco constitucional.

"Presentar denuncias constitucionales contra congresistas es un deber, es parte del principio de separación de poderes", afirmó el abogado durante su intervención ante el Parlamento.

Asimismo, criticó la rapidez con la que se elaboró el informe que sustentaba la sanción. Según explicó, el documento habría sido redactado en menos de 24 horas y durante la sesión no se le formularon preguntas a la defensa.

¿Qué decidió el Pleno del Congreso?

Durante su intervención, Delia Espinoza cuestionó la escasa presencia de parlamentarios en el hemiciclo, que se encontraba casi vacío debido a que la sesión se desarrollaba bajo modalidad semipresencial.

La exfiscal defendió su actuación cuando estuvo al frente del Ministerio Público y aseguró que su función era perseguir delitos y hacer respetar la ley.

"Me defenestraron por no haber hecho nada, no querían que vuelva a ser fiscal de la Nación. No convengo a muchos porque necesitan impunidad", expresó durante su exposición ante el Parlamento.

Espinoza también afirmó que acudía al Congreso "en nombre de todos los peruanos que no encuentran justicia", y aseguró que continuará defendiendo sus derechos constitucionales. Sin embargo, la propuesta de inhabilitación no prosperó.