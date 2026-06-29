Incendio en VMT: Siniestro en taller de madera afecta al menos 16 casas de la zona

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo incendio de grandes proporciones (código 2) se registró en Lima, específicamente en un taller de madera en el distrito de Villa María del Triunfo, en el cruce de la avenida Carlos Mariátegui con el jirón Pachacútec.

De acuerdo con el portal web del Cuerpo General de Bomberos, el siniestro ha comprometido a 16 viviendas hoy, lunes 29 de junio. La emergencia requirió la presencia de 13 unidades de diferentes compañías de Lima Metropolitana.

Emergencia en taller de madera en VMT

Hasta el momento, el siniestro ha afectado a 16 viviendas aledañas. Asimismo, el motivo de esta emergencia aún no se sabe y ya es materia de investigación para las autoridades, esta situación ha causado alarma porque la mayoría de las casas de la zona están construidas de material prefabricado. Por esta razón, las llamas se han propagado con gran rapidez.

Registro del siniestro en la página web de los bomberos

Minsa se ha pronunciado en redes sociales

A través de sus canales oficiales, el Ministerio de Salud ha publicado un estatus de sus unidades en este incendio, manifestando que se han puesto a disposición de la población para atender la salud de las personas que se encontraban en la zona. En ese sentido, el reporte anunció una gestante ha sido trasladada a un centro médico para recibir los cuidados necesarios.

"Hasta el momento, los equipos especializados del SAMU atendieron y trasladaron a una gestante de 19 años, al Hospital de Emergencias Villa El Salvador quien resultó afectada tras sufrir una caída durante el incidente. Las brigadas de salud de la Diris Lima Sur, permanecen en la zona, mientras otra unidad del SAMU se mantiene preparada para una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad", publicó el Minsa en redes sociales.

🚨 AHORA | Ante el reporte de un incendio registrado en la av. José Carlos Mariátegui, en el distrito de Villa El Salvador, el Ministerio de Salud, a través del SAMU, movilizó de manera inmediata dos ambulancias para brindar atención médica a las personas afectadas.



Hasta el... pic.twitter.com/CM2tfxyEes — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 30, 2026

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Así como, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por su parte, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

Frente a la nueva emergencia en el taller de madera, es importante seguir la recomendaciones para no ser víctimas de asfixias, quemaduras o lesiones de mayor consideración.