Paraguay elimina a Alemania: Triplete de errores germanos en penales los despide de la Copa del Mundo

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 registro una jornada histórica en el Boston Stadium. Paraguay derrotó a Alemania en una definición de infarto tras empatar 1-1, logrando una clasificación heroica. Los dirigidos por Gustavo Alfaro resistieron con solidez y aprovecharon la tanda de penales para eliminar al gigante europeo.

El despliegue: Paraguay golpea primero

La selección guaraní salió al campo con un plan defensivo claro y gran orden táctico. A los 42 minutos, tras un centro preciso derivado de una acción iniciada por Matías Galarza, Julio Enciso apareció sin marco en el área para conectar de cabeza y poner el 1-0.

El gol sorprendió a una Alemania que dominaba la posesión pero carecía de profundidad. Los teutones intentaron reaccionar antes del descanso, pero la defensa albirroja se mantuvo firme. Con este resultado, el equipo sudamericano se fue al entretiempo con la ventaja y una gran confianza.

ENORME POLÉMICA EN BOSTON. Ya en el primer tiempo de la prórroga, todo Alemania pidió PENAL por mano de Gustavo Gómez, luego del remate de Woltemade... ¿Qué te pareció?



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El desarrollo: Alemania presiona y empata

Tras el descanso, Alemania intensificó sus ataques en busca de la igualdad. A los 54 minutos, Kai Havertz logró capitalizar un preciso centro de Florian Wirtz, cabeceando con potencia para marcar el 1-1. El gol devolvió la paridad y aumentó la tensión en el estadio.

El encuentro se tornó de ida y vuelta durante el resto del tiempo reglamentario. Ambos equipos buscaron el desempate, pero las intervenciones de los guardametas y el desgaste físico obligaron a llevar la resolución a la prórroga, donde el marcador se mantuvo inalterable pese a los intentos.

¡¡CABEZAZO DE TAH EN EL SEGUNDO PALO Y GOL PARA EL 2-1 DE ALEMANIA ANTE PARAGUAY EN LA PRÓRROGA!! Pero... ¡todo fue anulado vía VAR por infracción de Anton sobre Gill!



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La intensidad física fue notable durante el tiempo suplementario, con ambos seleccionados priorizando la seguridad defensiva ante el temor de recibir un gol decisivo. Aunque los cambios estratégicos buscaron refrescar las líneas, la fatiga acumulada limitó la claridad en los últimos metros para definir el compromiso.

Paraguay sella el triunfo en penales

La definición desde los doce pasos fue el escenario final de la hazaña. Paraguay se impuso por 4-3 gracias a la actuación de su portero Orlando Gill, quien contuvo los remates de Havertz y Woltemade. La precisión sudamericana terminó por sellar una eliminación histórica del cuadro teutón

¡VOS! ¡EL DEFENSOR DE LANÚS! Canale engañó a Neuer y marcó el penal con el que Paraguay cazó la utopía imposible, tachó a Alemania y clasificó a 8° de final del Mundial.



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Con este triunfo, Paraguay reafirma su capacidad de competir contra potencias mundiales en condiciones de máxima presión. El equipo de Alfaro celebrará esta victoria como una de las más importantes en su historia moderna, mientras Alemania se despide del torneo antes de lo previsto.

El Paraguay-Alemania será recordado por la valentía del conjunto sudamericano frente al despliegue europeo. La figura de Orlando Gill bajo los tres palos permitió que el sueño albirrojo continúe. En Boston, la historia favoreció a la determinación guaraní frente a un rival desconcertado.