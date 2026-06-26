Terremotos en Venezuela: Mueren todos los integrantes de famosa agrupación tras el colapso de su sala de ensayo

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Los devastadores sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el 24 de junio en Venezuela han causado graves pérdidas de vidas humanas y destrucción de infraestructura en el centro-norte del país, afectando gravemente a ciudades como Caracas y La Guaira. Durante esta emergencia, integrantes de un querido grupo murieron tras el derrumbe del edificio en el que ensayaban.

Fallecen miembros de agrupación venezolana tras terremotos

El ambiente musical veneolano amaneció el último jueves 25 de junio con una trágica noticia. Mientras el país intentaba dimensionar el impacto producido por un par de movimientos telúricos de gran intensidad que han ocasionado destrucción, miedo, réplicas y una profunda sensación de duelo, se conoció que miembros de la banda Van Der Dijs se encontraban entre las víctimas mortales.

Los músicos del grupo caraqueño de rap-rock y nu metal perdieron la vida cuando se encontraban en La Guaira, en la zona de Tanaguarena, específicamente en el edificio Costamar II en el preciso instante en que se suscitaron los fuertes terremotos.

Fieles a su amor por la música los artistas se habían reunido en dicho lugar en el que se encontraba su sala de ensayo para pulir lo que iba a ser su último material discográfico. Además, se preparaban para brindar un concierto este fin de semana en la ciudad de Punto Fijo.

La institución encargada que confirmó la fatídica noticia fue el Centro Cultural de Arte Moderno a través de sus canales oficiales en el que detallaron que los cuatro miembros de la banda no pudieron sobrevivir tras los fenómenos naturales.

"CCAM se suma al duelo que embarga al sector musical del país y, especialmente, a la escena del rock emergente, por el fallecimiento de los integrantes de la agrupación Van Der Dijs", expresó en su cuenta de Instagram.

Entre los miembros de la agrupación musical que fallecieron, CCAM mencionó a Manuel van Der Dijs (vocalista), Gabriel Gómez (guitarrista), Xander Hernández (bajo) y Abraham Foucault (batería).

La trayectoria musical de Van Der Dijs

La banda musical Van Der Dijs se fundó en 2024 en Caracas y venía abriéndose paso en la escena con una identidad sonora caracterizada por la fusión de rap-rock, nu metal y riffs pesados.

En canciones como '15 Minutos', '¿Dónde Están?' y 'Doble Cara', el grupo dejaba ver una personalidad frontal, urbana y visceral. Su sonido dialogaba con la tensión de la ciudad, la inconformidad y con esa necesidad de hacer música desde la urgencia.

Como vemos, los decesos de los integrantes de la agrupación Van Der Dijs producto de los devastadores terremotos en Venezuela han causado gran impacto en la escena musical de dicho país sobre todo porque eran jóvenes emergentes que comenzaban a hacerse camino en el rubro.