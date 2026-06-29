Keiko Fujimori tras resultados de ONPE al 100%: "Más cerca de iniciar un camino de orden"

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego que la ONPE anunciará en sus plataformas digitales los resultados oficiales al 100%, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori se ha pronunciado en sus redes sociales para dar a conocer su punto de vista ante lo acontecido.

Pronunciamiento de la presidenta virtual electa, Keiko Fujimori

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, se pronunció luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informara la culminación del 100% de las actas contabilizadas correspondientes a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026.

La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE. Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos.

A través de sus redes sociales, Fujimori señaló que ya fueron resueltas las observaciones presentadas durante el proceso electoral y manifestó que se encuentra a la espera de la proclamación oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE. Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para... pic.twitter.com/mJvw2gZMoK — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 29, 2026

Mensaje de Keiko Fujimori a través de sus redes sociales

En su comunicación, Keiko Fujimori mencionó que el país estaría próximo a iniciar una etapa importante y agradeció el respaldo durante el proceso de campaña electoral "cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos", expresó junto a una imagen de la bandera nacional.

Dicho pronunciamiento se da luego que el organismo electoral reportara el cierre del conteo de actas al 100%. Según los resultados publicados por la ONPE, la candidata por Fuerza Popular registra el 50.135% de los votos válidos, mientras que su contrincante Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, obtuvo el 49.865%.

Proceso electoral presentó diferencia mínima

La elección de 2026 enfrentó a dos postulantes que llegaron a la segunda vuelta tras superar la primera etapa electoral en la que se presentaron gran cantidad de candidatos. La disputa se mantuvo ajustada durante el conteo de votos, convirtiéndose en una de las definiciones presidenciales más cercanas en el territorio nacional.

Mientras tanto, la representante de Fuerza Popular se mantiene a la espera de la decisión final del máximo organismo electoral, que determinará oficialmente la proclamación a quién asumirá la Presidencia de la República para el próximo periodo de gobierno que durará por los siguientes 5 años.