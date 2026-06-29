Tribunal condena a muerte a exjefe policial y a tres agentes por represión en protestas

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un tribunal sentenció este domingo a la pena máxima a tres agentes policiales, entre ellos Habibur Rahman. Fueron hallados culpables por el asesinato de dos manifestantes y el intento de homicidio de otros dos ciudadanos durante las protestas masivas de julio de 2024.

El fallo judicial y la persecución de los responsables

La sentencia del Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladés impuso cadena perpetua a otro exagente y 20 años de prisión a un quinto oficial. Estos actos ocurrieron durante las masivas manifestaciones antigubernamentales contra la administración que en ese entonces lideraba la exprimera ministra Sheikh Hasina.

Los cargos incluyen el tiroteo contra un hombre que recibió seis impactos de bala mientras colgaba del alero de un edificio en construcción en Daca, provocando heridas a otro civil, además de la muerte de otras personas durante el levantamiento social que sacudió al país.

"Estamos muy satisfechos con la sentencia", declaró el fiscal jefe, Aminul Islam.

Según el fiscal Aminul Islam, la Fiscalía presentó el testimonio de 14 testigos, incluyendo familiares de las víctimas, para sustentar la acusación. Se detalló que Rahman ordenó estos ataques mediante un mensaje de radio, ofreciendo incentivos económicos como recompensa a los agentes implicados en los actos.

De los cinco oficiales sentenciados, únicamente uno estuvo presente durante la lectura judicial. Los cuatro restantes, incluido Habibur Rahman, permanecen en paradero desconocido, por lo que las autoridades solicitarán el apoyo de la Interpol para lograr la captura inmediata de los condenados tras el dictamen.

Antecedentes y contexto del tribunal de justicia

Este fallo es la quinta condena emitida por el Tribunal de Crímenes Internacionales, instancia reconstituida desde noviembre de 2025. El órgano judicial recuperó vigencia tras la caída del gobierno de Sheikh Hasina, quien huyó a la India el 5 de agosto de 2024 tras quince años.

Durante aquel periodo de inestabilidad, reportes de la ONU confirmaron la muerte de al menos 1.400 personas, gran parte producto de los tiroteos policiales. La exmandataria ha rechazado reiteradamente estos juicios, argumentando que el tribunal reconstituido carece de la necesaria imparcialidad en sus resoluciones.

El oficial fue sentenciado.

La creación de esta instancia judicial ha sido fundamental para procesar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la crisis política. Los familiares de las víctimas han señalado que esta resolución representa un paso necesario para sanar las profundas heridas que dejó la violencia estatal.

La condena a muerte de los agentes policiales por los asesinatos en las protestas de 2024 reafirma la rendición de cuentas. Este proceso judicial marca un hito histórico tras las manifestaciones contra Sheikh Hasina y los crímenes cometidos durante la represión policial en Bangladés.