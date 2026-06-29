Día del Pescador: Las fechas en las que estos productos marinos entran en veda y por qué importa

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conmemoración del Día del Pescador, la labor de este oficio es de gran importancia para la población porque son los encargados de recolectar los productos marinos para el consumo de las familias peruanas. Sin embargo, es clave conocer las fechas de veda en cada especie para respetarlos y que se siga preservando su existencia y cuidado.

Día del Pescador en Perú

Cada 29 de junio se celebra el Día del Pescador, una fecha importante para rendir homenaje a las personas que exponen su vida diariamente en el mar para conseguir las especies marinas que demanda el mercado para el consumo de los ciudadanos en todo el territorio nacional.

Siguiendo esa línea, diversas instituciones se han pronunciado para dar su saludo a este sector de la población que cumple con un rol desde tempranas horas del día en una embarcación para conseguir la pesca más fresca del día.

🎣 ¡Feliz Día del Pescador! Hoy rendimos homenaje a las mujeres y hombres que se dedican a la pesca y hacen posible que alimentos lleguen a las mesas de las familias peruanas, impulsando el desarrollo del país. Porque detrás de cada red hay historias, tradición y futuro. 🇵🇪🌊... pic.twitter.com/ctM9WElCPg — Ministerio de la Producción (@MINPRODUCCION) June 29, 2026

Veda de especies marinas en el Perú

Por este motivo, el Ministerio de la Producción del Perú, comunica cada cierto tiempo los periodos en el que se deben seguir las vedas en el país, haciendo énfasis en que son distintos meses del año según la especie marina. Lo que significa que, en estos plazos no se debe pescar ni recolectar porque se encuentran en reproducción.

Fechas de veda

Camarón de río: Del 3 de enero al 31 de marzo

Trucha arco iris: Del 1 de enero al 30 de abril - del 1 de enero al 31 de marzo

Tiburón martillo: Del 1 de enero al 10 de marzo

Carachi amarillo: Del 1 de enero al 31 de marzo

Langostino de mar: Del 1 de enero al 28 de febrero

Conchas negras: 15 de febrero al 31 de marzo

Langostinos: 16 de diciembre al 15 de febrero

Camarón de río: 20 de diciembre al 31 de marzo

Paiche: 1 de octubre al 28 de febrero

¿Por qué es importante respetar los periodos de veda?

La presencia de las vedas anuales está a cargo del Ministerio de la Producción bajo el sustento científico de IMARPE que envía informes a la institución con las fechas de reproducción de las especies. En ese sentido, los productos de la fauna marina peruana tienen períodos de veda en el litoral que son importantes para preservar la especie y se pueda seguir consumiendo a largo plazo.

Finalmente, respetar estos aspectos delimitados por las autoridades correspondientes, aseguran un sostenimiento en el tiempo de las especies marinas que más se consumen en el territorio nacional.