Sismo sacude Perú HOY, 25 de junio: Magnitud y epicentro del movimiento telúrico, según el IGP

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo sismo se sintió en Perú este jueves 25 de junio. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) dio a conocer cuál fue la magnitud y el epicentro de este último movimiento telúrico que sorprendió a la ciudadanía esta mañana.

Temblor se registró hoy en Perú: ¿Cuál fue la magnitud?

En las últimas horas, una noticia ha causado conmoción a nivel internacional: Venezuela fue azotada por dos fuertes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, que dejaron al menos 164 muertos y casi mil heridos, hasta el cierre de esta nota de Exitosa.

En medio de esa emergencia en el país vecino, el Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP reportó, a través de sus redes sociales, que un sismo de regular intensidad se sintió en Perú. El boletín sísmico señala que este último movimiento telúrico se registró alrededor de las 8:59 a.m. de este jueves con una magnitud de 4.0.

Asimismo, la autoridad adscrita al Ministerio del Ambiente detalló que el temblor se dio a 56 kilómetros al sur de Chulucanas, Morropón, en el departamento de Piura, con profundidad de 51 kilómetros y nivel de intensidad grado III en la escala de Mercalli Modificada.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0378

Fecha y Hora Local: 25/06/2026,08:59:07

Magnitud: 4.0

Profundidad: 51 km

Latitud: -5.59

Longitud: -80.27

Intensidad: III Chulucanas

Referencia: 56 km al S de Chulucanas, Morropón - Piurahttps://t.co/f1H1bmO4fi — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 25, 2026

Sismo hoy en Piura: ¿Cuál fue el epicentro?

Nuestro país está ubicado en la zona denominada 'Cinturón de Fuego del Pacífico', por ello, siempre se corre el riesgo de sufrir temblores y terremotos, ya que descansan sobre las placas tectónicas que siempre están en fricción. Es por ello, que las autoridades realizan un constante monitoreo de estos fenómenos en el país, entre ellos el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

En ese marco, dicha institución reportó en su cuenta oficial de X, que el último sismo sentido en Piura esta mañana con magnitud 4.0 tuvo como epicentro Catacaos. Hasta el momento no se reportan daños materiales ni víctimas por el "remezón".

El @Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Catacaos, Piura - Piura. pic.twitter.com/cEKU2SdQ66 — COEN - INDECI (@COENPeru) June 25, 2026

El INDECI recuerda tener a la mano el Combo de la Supervivencia, el cual está conformado por la mochila para emergencias y la caja de reserva, ambas deben contener provisiones básicas para que las familias afronten los primeros días ante una emergencia determinada como un fuerte temblor u otro desastre natural.

Perú en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico'

En diálogo con Exitosa, el presidente del IGP, Hernando Tavera, precisó que en las últimas 24 horas se registraron al menos 16 eventos sísmicos en países ubicados en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico', que alberga a varias placas oceánicas que se encuentran en constante deslizamiento debajo de los continentes de América y Asia.

Asimismo, durante su entrevista con 'Hablemos Claro', instó a la ciudadanía a participar de los simulacros que se realizan a nivel nacional para saber cómo actuar ante un sismo o temblor de gran intensidad.

"Frente a la costa de Lima se espera que en algún momento ocurra un sismo de magnitud 8.8. (...) Ya tenemos información de antemano de que algo va a ocurrir", señaló al ser consultado sobre cómo reaccionaría el país ante un evento similar al que se vivió en Venezuela.

Es así como en medio de la emergencia que se vive en Venezuela por los dos fuertes terremotos que dejó varias víctimas, el IGP reportó que un sismo de magnitud 4.0 se sintió este jueves 25 de junio en Perú, precisamente en Chulucanas, Morropón, en Piura.