Incendios forestales: Ejecutivo presenta proyecto de ley para endurecer penas contra autores de siniestros

24/09/2024

El Poder Ejecutivo avisó de la presentación ante el Congreso de un nuevo Proyecto de Ley que buscará establecer disposiciones para la prevención y lucha contra los incendios forestales. Buscarán que las personas que provoquen estos siniestros sean sancionados de manera efectiva y drástica.

Penas duras contra quienes incendien bosques

Entre tanto, se buscaría la modificación de los artículos 310 y 310-C del Código Penal para establecer penas que vayan desde los diez años de pena privativa de libertad. De este modo, las personas que atenten contra los espacios boscosos o que tengan injerencia en los recursos forestales de manera negativa, serán penados.

"Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años y con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas el que, sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad competente, destruye, quema, daña o tala, en todo o en parte, bosques, formaciones boscosas u otros recursos forestales, sean naturales o plantaciones", señala el artículo 310, Delitos contra los bosques o formaciones boscosas.

De este modo, todo aquel que provoque un incendio forestal sobre bosques y sus derivados, sean naturales o plantaciones, será reprimido de libertad por no menos de seis ni más de ocho años. En caso sea por culpa, la pena no será menor de cuatro años y no mayor de seis años.

Formas agravadas del delito

Según el proyecto de ley, y pese al establecimiento de lo previamente mencionado y contemplado en el artículo 310 y sus guiones 310-A y 310-B, la pena será mayor, no menor de 8 años ni mayor a 10 años, si el caso es:

Si el incendio forestal es provocado o realizado en un momento en el que las condiciones climatológicas o de/terreno incrementen de forma relevante el riesgo de propagación del mismo.

Si altera significativamente las condiciones de vida animal o vegetal, o afecta a alguna área natural protegida o su zona de amortiguamiento o áreas de conservación regional.

Si afecta a zonas próximas a núcleos de población o a lugares habitados.

Si producen grandes o graves efectos erosivos en los suelos.

Si se busca obtener un beneficio económico con el efecto de/incendio

De esta manera, el Ejecutivo envió un nuevo proyecto de ley al Congreso, estableciendo nuevas penas para quienes provoquen incendios forestales. La medida busca prever, proteger y conservar los recursos naturales.