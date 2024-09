Incendios forestales en San Martín: Reportan que tres personas no han podido ser ubicadas

Gran parte de la amazonia viene sufriendo una serie de incendios forestales desde hace varios días los cuales consumen cientos de hectáreas en regiones como San Martín. Esta vez, la zona de Huicungo en Tarapoto también sufriendo estos siniestros generando grandes pérdidas ya que todas estas tierras son productores de cacao y café los cuales se distribuyen a todo el país.

Por ello, Exitosa conversó con Werlin Ríos, ciudadano de Tarapoto que viene trabajando junto a otros pobladores para sofocar las llamas. Su reporte fue bastante preocupante ya que señaló que están desamparados por el gobierno central y que solo han recibido apoyo mínimo del gobierno regional.

"El día de ayer se ha recibido la visita de una brigada de respuesta rápida por parte del gobierno regional que estuvieron monitoreando esta zona, pero esto debería recaer en el gobierno central quienes son los que manejan las fuerza aérea y otros porque ya no se puede llegar con cisternas ni los mismos bomberos. Los pobladores tienen que caminar 40 minutos llevando el agua a pie para poder intentar apagar el incendio", precisó a nuestro medio.

Asimismo, Ríos precisó que en uno de sus últimos reportes se dio a conocer que tres pobladores no han sido vistos desde el sábado por la noche por lo que su destino genera preocupación. Según su versión, estos ciudadanos se adentraron en su parcelas para intentar salvar de cualquier forma sus plantaciones lo que haría peligrar su vida.

"En horas de la noche teníamos conocimiento de tres pobladores que no han podido ser ubicados. De ahí, hasta el momento, no tenemos reporte correspondiente, pero no se ha reportado pérdidas humanas. A nivel de la Región San Marín ya tenemos personas que han fallecido producto de estos incendios. Son cinco personas que han fallecido intentando defender sus parcelas y muchos de ellos han sido encerrados por las lenguas de fuego", añadió.