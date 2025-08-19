¿Angie Arizaga embarazada por segunda vez? Jota Benz sorprende con inesperada respuesta

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Bebé en camino? Jota Benz causó revuelo en la farándula tras dejar entrever que Angie Arizaga podría estar en la dulce espera de su segundo hijo tras su viaje a Punta Cana.

Jota Benz hace inesperado anuncio sobre Angie Arizaga

Jota Benz no solo ha sorprendido a sus seguidores con su regreso a 'Esto es Guerra' (EEG), sino porque esta vez, hizo un inesperado anuncio sobre su pareja, con quien realizó un inolvidable viaje a Punta Cana para celebrar el primer año de vida de su pequeño Matteo, fruto del amor que se han demostrado tener hasta el momento.

En medio de una entrevista para el programa 'Más Espectáculos', el chico reality no pudo evitar ser consultado si tras este viaje por el Caribe, Angie Arizaga podría estar en la dulce espera de su segundo bebé. Lejos de descartarlo completamente, Jota Benz dio detalles inesperados.

"El primer viaje que tuvimos por el cumpleaños de Angie, regresamos con Matteo. Este año, Angie está con sueño, te lo juro, estoy asustado. Justo hablamos de eso (...) Puede ser" , expresó entre risas.

¿Angie Arizaga embarazada?

Pero no todo quedó ahí, ya que, como se recuerda, en una anterior entrevista, Jota Benz se animó a no descartar la idea de tener un segundo heredero en su familia con Angie, aunque esta idea no sería a corto plazo. Sin embargo, dejaba abierta la posibilidad de que la cigüeña pueda haber llegado a ellos durante sus breves vacaciones, lejos de la rutina en el país.

Jota Benz deja entrever presunto embarazo de Angie Arizaga.

Viaje de Angie y Jota Benz en el Caribe

La pareja, reconocida por compartir sus momentos más importantes en redes sociales, sorprendió a sus fanáticos al decidir festejar con nuevas experiencias y cumplir una de las metas que se habían planteado desde el nacimiento de su hijo: ¡en el Caribe!

Fue Angie quien se encargó de contar a todos la noticia de cómo su pequeño Matteo llegó a sus vidas para "cambiarlo todo". Incluso se animó a hacerle una promesa a su bebé: "Hacerte el niño más feliz del mundo, lleno de valores, metas y amor".

Por su parte, Jota Benz expresó: "Estamos viviendo lo que siempre soñamos, lo que siempre quisimos y de lo que hasta hace poco tiempo atrás eran sueños y metas de vida por cumplir", compartiendo la satisfacción de poder regalarle esta experiencia de viaje a su primogénito.

De esta manera, Jota Benz dejó desconcertados a todos en la farándula local tras dejar entrever que su pareja, Angie Arizaga, podría haber retornado de su viaje, embarazada de su segundo bebé.