Gremios formales no acatarán paro de transportistas anunciado para este jueves 21 de agosto, asegura el MTC

Sobre el nuevo paro convocado por un sector de transportistas, anunciado para este jueves 21 de agosto, el ministro de Transportes, César Sandoval Pozo, anunció que los gremios formales del sector no acatarán la medida en Lima y Callao.

Asegura que no habrá paro

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sostuvo que su cartera está a favor de entablar una mesa de trabajo para atender las necesidades de los transportistas, más no, con quienes están en el lado informal de este servicio.

"No corresponde sentarse con las personas o los pseudos-dirigentes que se encuentran al margen de le lay, no corresponde. Los gremios formales, por unanimidad, han acordado sentarse con el MTC para seguir dialogando con objetivos claros para desarrollar en mejores condiciones el transporte en Lima y Callao", enfatizó.

En ese sentido, indicó que los transportistas informales "están con las horas contadas", esto en su lucha institucional contra este flagelo que a diario pone en peligro a miles de ciudadanos que se transitan en la capital y en el "Primer Puerto".

ANITRA: 22 000 vehículos no saldrán a trabajar el jueves 21 de agosto

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación Nacional de Integración Nacional de Transportistas (ANITRA), Martín Valeriano, ratificó el la medida convocada para este jueves 21 de agosto frente al aumento de casos de extorsión y la falta de medidas por parte del Gobierno en la lucha contra la criminalidad.

En ese contexto, indicó que a la fecha son más de 40 los choferes que han fallecido a manos del sicariato y la extorsión en nuestro país. Según indicó, los deudos no han recibido apoyo alguno por parte del Estado.

"Son más de 40 choferes, fallecidos, y hasta el momento no hay respuesta, están quedando impune estas muertes, además de eso, no pueden dar con los paraderos de estos delincuentes que han matado a nuestros conductores, de igual forma el Estado debe de dar un resarcimiento a los deudos, a los familiares", mencionó.

Agregó que, 460 empresas de transporte público y más de 22 000 vehículos no saldrán a trabajar, siendo el 90 % de sus agremiados; sin embargo, advirtió que los transportistas informales sí harán lo propio. Puntualizó que, esta convocatoria no solo es por los transportistas extorsionados, sino también por la ciudadanía en general.

De esta manera, el ministro de Transportes asegura que el transporte formal sí saldrá a operar este jueves 21 de agosto, pese a que el titular de ANITRA advierte lo contrario.