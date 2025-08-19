DRELM tras renuncia de directora por extorsión: Clases son normales, hay un grupo de ternas y vigilancia permanente

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, se pronunció sobre la renuncia de la directora del colegio Micaela Bastidas, en SJL, por extorsión. Sobre ello, indicó que las clases del plantel se desarrollan con total normalidad debido a que efectivos policiales resguardan el lugar durante los tres turnos de clases.

Acciones en conjunto con la PNP

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Tupayachi indicó que se ha coordinado una reunión con la directora de la UGEL, la cual se programó para este martes 19 de agosto. En dicho encuentro, se informará a los padres de familia sobre la situación actual del caso.

"A la fecha, las clases son absolutamente normales en los tres turnos. Está presente la Policía en los tres turnos, conjuntamente con serenazgo. Nosotros hemos tenido una reunión (...) Hay un grupo de ternas que están asignados en la zona, hay una vigilancia permanente", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Tupayachi indicó que en ningún otro colegio público de Lima Metropolitana, se tiene una situación como la del colegio en San Juan de Lurigancho (SJL). Según detalló, ocurrió en colegios privados en Comas, sin embargo, en esos casos se establecieron medidas en coordinación con serenazgo de la zona y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y se volvió a la presencialidad de las clases.

En tal sentido, se refirió al caso del colegio Micaela Bastidas e indicó que es comprensible el temor que puedan tener los padres de familia del colegio Micaela Bastidas; por lo que garantizó que se les brindará la información transparente sobre el caso.

Sobre extorsiones a colegio Micaela Bastidas, en SJL

Según informó Tupayachi, el 18 de julio del presente año, se recibió una primera amenaza por medio de redes sociales, esta dirigida hacia la directora del plantel educativo ubicado en SJL. "El término de la amenaza era que le diera el nombre del ingeniero responsable de una nueva estructura que se va a hacer el último trimestre del 2026", detalló.

Además, indicó que dicha amenaza no se respondió, por lo que el día siguiente, 19 de julio, los extorsionadores escribieron a la directora solicitándole el pago de S/ 20 mil. Ante ello, desde la DRELM se coordinaron acciones conjuntamente con la División Policial de Lima Este, determinando que los días 21, 22 y 23 de julio, las clases continuaran de manera presencial.

"Luego se vino las vacaciones, entonces no hubieron más amenazas, la directora del colegio adelantó su retiro, era una excelente directora que había cumplido una brillante labor, y en su reemplazo se ha designado a un nuestro director desde el 1 de agosto", detalló.

De esta manera, el director Regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, aseguró que las clases en la institución educativa Micaela Bastidas se desarrollan con normalidad e informó que la Policía Nacional está presente en los tres turnos del colegio.