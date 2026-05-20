De Cajamarca al Rímac: Hernán Barcos y Pablo Lavandeira llegarían a Sporting Cristal para el Torneo Clausura

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal afronta la noche de este miércoles 20 de mayo un encuentro vital para mantener sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los rímenses deben al menos sumar en su visita a Barranquilla donde se medirán ante Junior por la fecha cinco de la fase de grupos.

Sin embargo, los hinchas celestes no se encuentran nada contentos con lo hecho por el equipo dirigido por Zé Ricardo en la Liga 1 donde se encuentran en los últimos lugares de la tabla de posiciones del Torneo Apertura. Incluso, parte de la prensa especializada señala que los del Rímac pelearán por no descender en lo que resta de la temporada.

Lavandeira y Barcos llegarían a Sporting Cristal

Por ello, los fanáticos de Sporting Cristal se han volcado a las redes sociales para exigir a la directiva la llegada de refuerzos pensando en el Torneo Clausura y salir de este mal momento deportivo. Para comenzar, en los últimos días ha tomado fuerza el nombre de Hernán Barcos quien estaría cerca de dejar FC Cajamarca.

Incluso, el periodista Diego Rebagliati casi que aseguró que el delantero de 42 años vestiría la camiseta celeste en la segunda parte del año ante la falta de liderazgo en el equipo bajopontino. Ahora, otro nombre del club cajamarquino se suma al 'Pirata' según lo informado en la última edición del programa 'Modo Fútbol' en YouTube.

Sporting Cristal estaría cerca de dejar FC Cajamarca.

Paul Pérez, uno de los conductores de este espacio, indicó que Barcos no sería el único en llegar ya que Pablo Lavandeira también estaría en el radar de Cristal. El volante parece tener pie y medio afuera de su actual club por lo que podría arribar a tienda celeste en las próximas semanas.

"A mí me dijeron que el otro futbolista que interesa de FC Cajamarca a Sporting Cristal es Pablo Lavandeira, además de Hernán Barcos. Yo tengo entendido que ambos, por temas personales, desean regresar a Lima", indicó.

Prestarían a jóvenes del plantel

Además, el hombre de prensa reveló que la intención de la dirigencia rímense es prestar a los jugadores juveniles del plantel a clubes de provincia con la finalidad de que sigan sumando minutos de juego.

"En Cristal tienen intención de prestar o que se dé la salida a algunos chicos a provincia o afuera. ¿Luis Abram podría irse? No, me dicen que no, que la mayoría son chicos", añadió.

En resumen, Hernán Barcos y Pablo Lavandeira llegarían a Sporting Cristal de cara al Torneo Clausura.