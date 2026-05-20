Sismo de magnitud 6.1 sacude Ica: Movimiento telúrico dañó infraestructura de la Universidad San Luis Gonzaga

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tarde del último martes se registró un sismo de magnitud 6.1 en la región Ica que ha causado diversas consecuencias, entre ellas se conoció que la infraestructura de la Universidad San Luis Gonzaga se vio dañada.

Las consecuencias del temblor en la ciudad universitaria

La casa de estudios se ha visto totalmente afectada por los estragos ocasionados en el territorio iqueño. De acuerdo a un informe de Canal N, las inmediaciones de la ciudad universitaria, específicamente la infraestructura de la facultad de Ciencias, ha resultado dañada.

De acuerdo a las imágenes difundidas se pueden visualizar grietas en la pared y en el suelo permanecen rezagos de cemento. De igual manera, en algunas oficinas las columnas se encuentran totalmente resquebrajadas.

En otros ambientes también ha caído el vidrio de las ventanas por la fuerte magnitud en la escala de Ritcher que tuvo el movimiento telúrico que causó gran preocupación en las personas que viven en Ica así como también en otros puntos del país en el que se sintió como es el caso de la capital.

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Infraestructura de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica sufrió daños tras el sismo de magnitud 6.1



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Histórico cementerio también se vio afectado

Otro de los lugares que se han visto perjudicados por el movimiento telúrico de 6.1 grados en Ica, ha sido el histórico Cementerio General de Saraja, donde en el pabellón San Jacinto un total de 12 nichos han colapsado.

Según las imágenes difundidas por Latina Noticias, en el lugar se puede apreciar un gran derrumbe, se informó que frente a ello las autoridades de la Beneficiencia Pública de Ica están tomando acciones inmediatas para poder llevar a cabo trabajos de limpieza con la finalidad de remover los cadáveres que han quedado expuestos allí.

Al respecto, el licenciado Pedro Carlos Ramos Loayza, presidente de la Beneficiencia Pública de Ica, brindó mayores detalles acerca de las acciones que se desarrollarán ante la emergencia registrada.

Acerca de ello detalló que la institución activó un plan de respuesta para retirar los cadáveres, asegurar el sector y poder coordinar la presencia de entidades como el Ministerio Público, la Policía Nacional, Defensa Civil así como personal de salud.

Como vemos, el último sismo suscitado el último martes 19 de mayo en la región Ica ha causado más allá de preocupación en la población, daños en la infraestructura de la ciudad universitaria de la Universidad San Luis Gonzaga, donde las paredes se encuentran agrietadas y los vidrios de las ventanas permanecen dispersados en el suelo.