Indeci advierte riesgo de activación de quebradas por pronóstico de fuertes lluvias en la selva: Aquí las regiones en alerta

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en seis provincias de dos regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones si es que te encuentras en las regiones en alerta.

¡Atención en la selva peruana!

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan precipitaciones intensas de nivel de alerta amarilla y naranja en una parte de la selva peruana, más precisamente en los departamentos de Loreto y San Martín.

Según el aviso del INDECI, el hecho podría darse hasta la 1:00 p. m. de este lunes 6 de abril. Además, el evento climatológico podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. En ese sentido, te señalamos las localidades alertadas por la entidad:

Loreto: Ucayali. San Martín: Bellavista, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota y San Martín.

🟠Se prevé la #ActivaciónDeQuebradas (nivel naranja) hasta el 6/4 en las provincias de Bellavista, San Martín, Huallaga, Mariscal Cáceres y Picota del departamento de San Martín, según información del @Senamhiperu pic.twitter.com/Gdu0lDYFZm — COEN - INDECI (@COENPeru) April 5, 2026

Frente a esta situación, este jueves 2 de abril, Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia por 60 días calendario, a partir del lunes 6 del mismo mes, a 179 distritos de 21 regiones del Perú por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, a fin de que se ejecuten las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda".

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.