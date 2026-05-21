Machu Picchu: Turista desaparece tras caer a un precipicio mientras recorría el Camino Inca

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un turista extranjero desapareció tras caer a un profundo precipicio mientras realizaba una caminata por el Camino Inca rumbo a Machu Picchu, en Cusco. El accidente movilizó a brigadas de rescate de alta montaña, policías y trabajadores de Cultura, quienes intensificaron las labores de búsqueda en medio de una zona agreste y cubierta por abundante vegetación.

El visitante fue identificado como Mathew Cameron Patron, un ciudadano australiano de 53 años que integraba una delegación de turistas acompañada por un guía. Según información policial, el hombre cayó repentinamente al abismo cuando el grupo avanzaba por el tramo Wiñaywayna-Inti Punku, cerca del sector conocido como "50 Gradas" o "Líquenes de Colores".

El accidente ocurrió alrededor de las 2 de la tarde, cuando los excursionistas recorrían una empinada cuesta con dirección a la ciudadela inca. Tras recibir la alerta, efectivos de la comisaría de Machu Picchu y personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura acudieron rápidamente a la zona para iniciar las labores de ubicación utilizando técnicas de progresión vertical.

#CaminoInca #Cusco #Urgente #Rescate ♬ sonido original - El Tiempo De La Verdad @eltiempodelaverdad 🚨 ¡ALERTA EN MACHU PICCHU! BUSCAN A TURISTA EXTRANJERO EXTRAVIADO TRAS RESBALAR Y CAER EN EL CAMINO INCA 🏔️🆘 Cusco. Una intensa movilización de rescate se ejecuta en Cusco tras reportarse la desaparición de un visitante extranjero en la ruta del Camino Inca. El ciudadano perdió el equilibrio en el empinado sector "Cincuenta gradas", cerca de Wiñaywayna, precipitándose hacia una zona de densa vegetación. Policías, guardaparques de Cultura y brigadas especializadas unen esfuerzos en la ceja de selva para localizarlo sano y salvo, desafiando una geografía bastante complicada. 🚔🌲 #MachuPicchu

Suspenden labores de rescate

Sin embargo, las tareas de rescate tuvieron que ser suspendidas temporalmente debido a la poca visibilidad y a las complicadas condiciones del terreno. Los rescatistas explicaron que la zona presenta pendientes pronunciadas y una densa vegetación de ceja de selva que dificulta el acceso. Durante la búsqueda se encontraron algunas pertenencias que pertenecerían al turista desaparecido.

Para continuar con las operaciones, se solicitó apoyo adicional a la Municipalidad Distrital de Machupicchu. Las autoridades informaron que policías especializados de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña retomarán las labores desde las primeras horas del día con la esperanza de ubicar al ciudadano australiano. Mientras tanto, las causas exactas de la caída continúan siendo investigadas.

Descubren ciudadela más grande que Machu Picchu

En la prestigiosa revista National Geographic, un equipo de expertos sostiene haber descubierto en el Cusco la existencia de una mítica ciudadela del Imperio Inca que estuvo perdida en el tiempo y cuya extensión es cuatro veces más grande que Machu Picchu.

Se trata de T'aqrachullo, un complejo de ruinas situado a 225 kilómetros de la maravilla del mundo y a unos 90 metros sobre el río Apurímac. Si bien el lugar se conoce desde hace más de tres décadas, una serie de descubrimientos arqueológicos en los últimos años cambiarían su relevancia en los libros de historia.

El interés por T'aqrachullo comenzó a tomar relevancia después de que el arqueólogo Dante Huallpayunca diera con el hallazgo de casi 3 mil lentejuelas de oro, plata y cobre en un lugar que antiguamente se empleaba como un corral de alpacas. Este hallazgo se dio en 2022 como parte de un proyecto de excavación del Ministerio de Cultura.

Es así que, el accidente ocurre mientras Cusco vuelve a captar la atención mundial por sus tesoros arqueológicos. Recientemente, National Geographic destacó el complejo inca T'aqrachullo, una ciudadela cuatro veces más grande que Machu Picchu. Sin embargo, esta emergencia recuerda también los riesgos que enfrentan cientos de turistas durante las exigentes rutas del Camino Inca.