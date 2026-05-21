Terror en SJL: Chofer de taxi colectivo fue asesinado a balazos y su pasajero resultó herido

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La violencia volvió a golpear las calles de San Juan de Lurigancho. Un chofer de taxi colectivo fue asesinado a balazos por presuntos sicarios mientras realizaba su ruta habitual en la zona de Zárate. Durante el ataque, uno de los pasajeros de la unidad también resultó gravemente herido. El crimen ocurrió la noche del último miércoles y ha generado conmoción entre vecinos y transportistas del distrito.

Sicarios asesinan a chofer de colectivo

El atentado se registró cerca de las 7:44 p.m., cuando una miniván de la empresa de transporte "Los Amarillos" recorría la ruta que une Puente Nuevo con el portón de Jicamarca. El vehículo trasladaba a varios pasajeros cuando avanzaba por la avenida Las Lomas y llegó hasta el cruce con el jirón Cajamarquilla, donde se detuvo por la luz roja del semáforo.

Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante en que dos sujetos a bordo de una motocicleta aprovecharon que la unidad estaba detenida para ejecutar el ataque. Según las imágenes, uno de los sicarios descendió del vehículo menor y caminó directamente hacia la ventana del conductor. Sin mediar palabra, disparó hasta en cuatro oportunidades contra el chofer, sembrando el terror entre los ocupantes de la miniván.

Los disparos no solo alcanzaron al conductor, sino también a un pasajero que se encontraba sentado en el asiento del copiloto. Tras perpetrar el crimen, los atacantes huyeron rápidamente en dirección hacia El Agustino. En medio de la desesperación, varios pasajeros descendieron de la unidad y corrieron para ponerse a salvo, mientras otros intentaban auxiliar a los heridos antes de la llegada de la Policía.

🔴🔵 SJL: Chofer de taxi colectivo fue asesinado a balazos y su pasajero resultó herido.



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Pasajero herido lucha por su vida

Testigos de la zona trasladaron de emergencia a las víctimas al hospital Hipólito Unanue. Horas después, se confirmó la muerte del conductor, identificado como Jorge Cárdenas Gavilán, de 51 años. En tanto, el pasajero herido, Jesús Manuel Rojas Castro, de 40 años, permanece internado en estado crítico debido a las graves lesiones ocasionadas por los impactos de bala.

"Mi papá había salido del trabajo y estaba camino a la casa. Lo que me indicaron es que lo ha alcanzado dos balas perdidas porque estaba sentado al costado del chofer. Una fue en el tórax y otra fue una bala en el oído (...) El chofer acaba de fallecer y mi papá está en estado crítico. Le pido a la Policía que haga su trabajo", declaró la hija del pasajero herido.

Finalmente, familiares de Jorge Cárdenas señalaron que el conductor trabajaba desde hace más de un año en esta empresa de transportes. Además, revelaron que la línea venía siendo víctima de presuntas extorsiones, una modalidad criminal que mantiene en alerta a los colectiveros de Lima Este. Las imágenes de videovigilancia ya fueron entregadas a las autoridades y serán claves para identificar a los responsables del ataque.