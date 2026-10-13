Indeci realizará simulación ante desastre por el fenómeno El Niño este 20 de octubre

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Indeci programó una simulación nacional ante un desastre de gran magnitud en el contexto del fenómeno El Niño 2026-2027. La actividad se realizará el martes 20 de octubre, entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m., según la Resolución Jefatural N.° 000293-2026-INDECI/JEF, publicada en el diario oficial El Peruano.

Ayuda internacional ante emergencias

El objetivo principal será fortalecer las capacidades nacionales para aplicar el mecanismo de asistencia humanitaria internacional ante un desastre de gran escala. El ejercicio evaluará la coordinación entre las entidades públicas, los gobiernos subnacionales y las organizaciones humanitarias que participarían en el ingreso y distribución de ayuda.

La simulación no será un simulacro dirigido a evacuar a la población. Se trata de un ejercicio de coordinación institucional que permitirá evaluar la capacidad del Estado para activar mecanismos de respuesta y canalizar asistencia humanitaria internacional si ocurre una catástrofe asociada al escenario de El Niño.

Entidades que participarán

La jornada contará con la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros, Indeci y los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior, Salud, Transportes y Comunicaciones, Economía y Finanzas, y Desarrollo Agrario y Riego. También podrán sumarse otras carteras que se considere necesario involucrar.

Participarán además el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, los centros de operaciones de los ministerios convocados, el Gobierno Regional del Callao y la Red Humanitaria Nacional.

La convocatoria incluye a entidades clave para el ingreso de ayuda desde el extranjero, entre ellas la Sunat, Corpac, la Dirección General de Aeronáutica Civil, Migraciones, Digesa, Digemid, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, conocido como CDC Perú, y el Senasa.

Preparación frente a El Niño

La programación responde a las funciones de Indeci dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que incluyen la preparación, respuesta y rehabilitación frente a emergencias. La resolución señala que la participación de los tres niveles de gobierno en este tipo de ejercicios es obligatoria.

La simulación permitirá identificar brechas y aplicar medidas correctivas antes de una eventual emergencia real. Su finalidad es que las instituciones puedan coordinar de manera más rápida y ordenada la atención, logística y distribución de ayuda en un escenario de desastre de gran magnitud.