Fiscalía inicia investigaciones por la asistencia de empleados del Parlamento a local de partido

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público anunció el inicio de las investigaciones preliminares tras la denuncia de la presencia de trabajadores del Congreso en el local de Fuerza Popular en horario laboral.

Investigan tras denuncia

A través de sus redes sociales, la Fiscalía anunció las medidas que vienen adoptando tras el reportaje realizado por parte de Cuarto Poder, donde revelaron lo sucedido, 'Trabajadores fantasma'.

A raíz de ello, la Fiscalía anticorrupción dio inicio de investigaciones preliminares contra lo que resulten responsables del presunto delito de peculado doloso, que se habría cometido al disponer que los trabajadores del Parlamento presente servicio al partido en cuestión en medio de su horario de trabajo.

La Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a cargo de la fiscal provincial Zoila Sueno Chirinos, dispuso que personal policial de la Dirección Contra la Corrupción realice las diligencias urgentes e inaplazables, en coordinación con el despacho fiscal, con la finalidad de esclarecer los hechos denunciados.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía anticorrupción inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de peculado doloso, que se habría cometido al disponer que trabajadores del @congresoperu presten servicio a un partido político durante su horario laboral.



Niegan ilegalidad

Ante la difusión del dominical Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, reveló que los tres trabajadores eran de confianza, detalló que se trata de Geraly Ulloa, Jorge Llerena y Leticia Leiva, quienes se encuentran en la planilla del Parlamento.

En diálogo con Canal N, Galarreta sostuvo que "el trabajo político y partidario es también trabajo congresal porque un congresista es político y tiene un partido". En ese sentido rechazó la existencia de algún tipo de irregularidad en la labor de los empleados: "No hay irregularidad en que un asesor acuda a una sede partidaria si así lo solicita su congresista".

Según explicó, los trabajadores no cumplen un horario fijo y pueden realizar coordinaciones políticas, siempre bajo la dirección parlamentaria: "Un trabajador de confianza de un político puede hacer trabajo político que le encargue su jefe. Por supuesto".

Además, el vocero del partido también rechazó la calificación de "trabajadores fantasmas" asegurando que el persona labora regularmente en el Legislativo. "No se trata de trabajadores en ocio o actividades ajenas a su rol", agregó destacando que su presencia en la se de Fuerza Popular se relaciona a coordinaciones internas de representación.

"Si el congresista va a hacer una actividad política el fin de semana, necesita que su equipo coordine con otros para organizar las acciones que van a realizar. Ese es el trabajo aquí y en cualquier parte del mundo de un político", sostuvo.

Es en este contexto que, el Ministerio Público inició una investigación preliminar por la presencia de tres trabajadores del Congreso en el local de Fuerza Popular, sería la segunda investigación ligada al partido a puertas de la contienda electoral, siendo la primera el uso de una cámara del Parlamento en el mitin de la organización.