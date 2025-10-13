Ate: Sujeto detona explosivo en hostal tras cobro de cupo de 40 mil soles a dueño

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La delincuencia se agudiza cada vez más en el Perú. Esta vez en el distrito de Ate, un hostal fue blanco de un atentado luego que un sujeto detonara un explosivo que generó temor y asombro entre los vecinos y trabajadores del establecimiento.

Detonan explosivo en hostal de Ate

La madrugada del último sábado 11 de octubre, en un hostal ubicado en la zona J de Huaycán, en el distrito de Ate, fue atacado con un artefacto explosivo, en el que los dueños son víctimas de actos de extorsión por parte de una banda delincuencial.

Estos criminales les exigen el pago de 20 mil soles como cupo. De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, se observa cómo un sujeto encapuchado camina sigilosamente hacía la entrada y termina causando graves daños en la fachada.

"Nos están practicando miedo por la inseguridad y decepción por parte de los policías que varias veces hemos llegado a llamar y nunca llegaron a acercarse. No tenemos respuesta", manifestó una de las trabajadoras a 24 Horas.

Amenazas al hermano del dueño

Posteriormente al ataque del hostal las amenazas se extendieron hasta el hermano del dueño del establecimiento quien recibió mensajes extorsivos e inclusive las fotos de uno explosivos en referencia a que el hostal podría recibir otro atentado más.

"Recibieron amenaza, pero su hermano (del dueño del hostal) no se sabe si es para él o el dueño. Al hermano le dicen que tiene que pagar y le enviaron un video de los explosivos que pueden volver a lanzar", señaló una de las integrantes del personal de trabajo.

No es la primera vez que hostal sufre ataque

Cabe resaltar que, esta no es la primera vez que el hostal de Ate sufre este tipo de actos delictivos. La primera vez por la que atravesaron este tipo de acontecimientos les exigieron a los dueños el monto de 40 mil soles.

"Es la segunda vez que atacan al hostal. La primera vez fue hace tres meses. En ese momento también dejaron un explosivo en la puerta de ingreso del personal. Nos pedían 40 mil soles", reveló una trabajadora del hostal.

Este atentado quedó registrado en las cámaras de seguridad por lo que los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizan las investigaciones correspondientes para identificar al facineroso que actuó contra el establecimiento y capturarlo.

En resumen, un hostal ubicado en Ate sufrió un atentado con explosivos la madrugada del último sábado. Los dueños del establecimiento son víctimas de la extorsión y el pago de cupos.