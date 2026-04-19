Indecopi investiga posible evasión en importaciones de telas de origen chino

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), abrió una investigación tipo examen para identificar prácticas de elusión en las importaciones de telas tafetán que llegan desde China.

La evaluación se desarrolla por medio de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no Arancelarias (CDB).

Asimismo, en noviembre de 2021, Indecopi impuso la aplicación de derechos antidumping (sobretasas) sobre dichos productos por un periodo de cinco años, con el objetivo de corregir distorsiones en el mercado nacional.

Este proceso formalizado mediante la Resolución N.º 064-2026/CDB-INDECOPI, publicado en el Diario El Peruano, tiene como objetivo verificar si estos tejidos de origen chino están ingresando al país con ligeras modificaciones en su composición.

Un ejemplo de ello podría ser la sustitución del algodón por rayón viscosa, pero conservando prácticamente las mismas características y usos comerciales.

De darse la confirmación de esta información, sería una probable elusión destinada a evitar el pago de los derechos antidumping vigentes.

Indicios

En su evaluación, la Comisión identificó indicios razonables de que estas importaciones comenzaron a registrarse en el Perú después de la aplicación de los derechos antidumping en 2021.

Incluso, se vio que estos productos tienen los mismos canales de comercio, tipo arancelario y materia prima predominante que los tejidos sujetos a derechos antidumping.

Además, se ubicaron cambios en los flujos de importación y precios que son significativamente más bajos en los productos y que poseen ligeras modificaciones.

Esto podría afectar negativamente en la efectividad de los derechos antidumping y perjudicar la producción nacional a largo plazo.

Estas características forman parte de indicios razonables que justifican el inicio de la investigación que se desarrolla por medio del procedimiento de examen.

"De comprobarse la existencia de prácticas de elusión, la Comisión podrá disponer la ampliación de los derechos antidumping establecidos en 2021 a las importaciones de tejidos con ligeras modificaciones en su composición, conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Ley Antielusión", puntualizó el Indecopi.

Finalmente, los indicios detectados respaldan el inicio del examen y podrían derivar en la ampliación de los derechos antidumping si se confirman prácticas de elusión, con la finalidad de proteger la producción nacional.

En conclusión, esta medida de investigación ejecutada por Indecopi crea un precedente usando de referencia las telas de origen chino para que, la normativa sea respetada tal y como se prevee desde su concepción.