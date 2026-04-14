Indecopi multa con más de S/40 mil a empresa de lotería por presentar publicidad engañosa

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La publicidad engañosa vuelve a estar en el centro del debate. El Indecopi, a través de su Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, confirmó la sanción contra la empresa Nexlot S.A.C., operadora de la lotería "Torito Mega Millions". La resolución ratifica que la compañía difundió mensajes que inducían a error a los consumidores y ordenó medidas correctivas inmediatas.

La denuncia fue presentada por la Sociedad de Beneficencia de Huancayo en abril de 2024, señalando que Nexlot habría incurrido en actos de competencia desleal en las modalidades de engaño y explotación indebida de reputación ajena. El proceso se centró en la forma en que la empresa promocionaba su lotería, generando confusión sobre su origen y los premios ofrecidos.

Fundamentos de la resolución

El Tribunal confirmó que Nexlot incurrió en actos de engaño, al difundir mensajes como:

Que "Torito Mega Millions" sería una lotería peruana jugada únicamente en el territorio nacional, pese a que se registraron ganadores en el extranjero .

jugada únicamente en el territorio nacional, pese a que se registraron . Que el pozo ofrecido era "algo nunca antes visto en Perú" , cuando ya existían operadores que permitían participar en la lotería estadounidense "Mega Millions" desde el país.

, cuando ya existían operadores que permitían participar en la lotería estadounidense "Mega Millions" desde el país. Que el millonario premio correspondía a su propia lotería, cuando en realidad solo gestionaba la compra de boletos para el sorteo internacional.

Sin embrago, se declaró infundada la acusación por explotación indebida de la reputación ajena, al no encontrarse pruebas de que Nexlot se hubiera aprovechado directamente de la imagen empresarial de "Mega Millions".

Empresa también funcionaba fuera del país, aunque publicitaba que sorteo solo se hacía en Perú.

Sanciones y medidas correctivas

La empresa fue multada con un total de 7.34 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a más de S/40.000, distribuidas en tres infracciones específicas. Además, se ordenó el cese inmediato y definitivo de las publicidades cuestionadas, incluyendo las afirmaciones en sus términos y condiciones que daban a entender que se trataba de una lotería exclusivamente peruana.

El Tribunal también rechazó los argumentos de Nexlot en su apelación sobre supuestos vicios procesales y confirmó que la Secretaría Técnica de la Comisión tenía facultades más que suficientes para imputar cargos de oficio.

La resolución marca un precedente importante en la fiscalización de sorteos y promociones en el país. Indecopi refuerza así su rol de garante de la transparencia en el mercado, recordando que las empresas deben sustentar sus mensajes publicitarios y evitar inducir a error a los consumidores.