Indecopi rematará 33 inmuebles el próximo 30 de junio: ¿Cuándo, dónde y cómo participar?

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un total de 33 inmuebles embargados a empresas y particulares serán subastados por el Indecopi en lo que será su quinto remate público del año. Las propiedades que entran a remate provienen de embargos ejecutados a infractores que no pagaron las multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o las normas de propiedad intelectual.

¿Cuándo y dónde se realizará el remate?

La cita está programada para este martes 30 de junio. En esta ocasión, el Indecopi subastará los 33 inmuebles, los cuales se encuentran distribuidos en las regiones de Lima, La Libertad, Lambayeque y Cusco.

El evento público se iniciará a partir de las 8:45 a. m. y tendrá como escenario la sede central de la institución, ubicada en la avenida Del Aire 384, San Borja (como referencia, a la altura de la cuadra 15 de la avenida Canadá).

Las autoridades recalcaron que los participantes deberán presentarse con anticipación, además de cumplir rigurosamente con los requisitos establecidos para asegurar que el proceso se desarrolle de manera ordenada y transparente.

¿Cómo participar en el remate?

Participar en el quinto remate público del Indecopi requiere que los postores sigan estrictamente un protocolo formal para asegurar la validez de sus ofertas. Los interesados tomar nota de las siguientes cuatro condiciones indispensables:

Puntualidad e identificación estricta: Todos los ciudadanos que deseen pujar por uno de los 33 inmuebles deben presentarse en la sede de San Borja con un mínimo de 20 minutos de anticipación respecto a la hora fijada (8:45 a. m.). Al momento del ingreso, es obligatorio mostrar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en físico y que este se encuentre vigente.

Todos los ciudadanos que deseen pujar por uno de los 33 inmuebles deben presentarse en la sede de San Borja con un mínimo de respecto a la hora fijada (8:45 a. m.). Al momento del ingreso, es obligatorio mostrar el (DNI) en físico y que este se encuentre vigente. Garantía financiera (Oblaje): Para que una postura sea considerada válida, el participante debe demostrar solvencia económica inmediata. Para ello, es un requisito obligatorio acreditar un monto equivalente o superior al 10 % del valor de tasación asignado al bien que se tiene interés en adquirir. Este respaldo económico se puede presentar bajo dos modalidades aceptadas por la mesa de control: en dinero en efectivo o, por medidas de seguridad, mediante un cheque de gerencia emitido a nombre del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Para que una postura sea considerada válida, el participante debe demostrar solvencia económica inmediata. Para ello, es un requisito obligatorio acreditar un asignado al bien que se tiene interés en adquirir. Este respaldo económico se puede presentar bajo dos modalidades aceptadas por la mesa de control: en dinero en efectivo o, por medidas de seguridad, mediante un cheque de gerencia emitido a nombre del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Acreditación de poderes para representantes: En el caso de que el postor no actúe a título propio, sino en representación de un tercero, la normativa exige formalidad jurídica. Si se acude en nombre de otra persona natural o jurídica (empresas), el apoderado legal tendrá que exhibir un poder vigente que esté debidamente inscrito y registrado ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

En el caso de que el postor no actúe a título propio, sino en representación de un tercero, la normativa exige formalidad jurídica. Si se acude en nombre de otra persona natural o jurídica (empresas), el apoderado legal tendrá que exhibir un ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Canales de consulta y atención personalizada: Para más información, los interesados pueden comunicarse con la martillera pública María Rocío Lara Sobrevilla al 985 646 910 o a los correos electrónicos [email protected] / [email protected].

Indecopi recuerda a los agentes del mercado la importancia de competir de manera leal, respetar los derechos de los consumidores y cumplir con la normativa de propiedad intelectual, a fin de evitar sanciones que pueden derivar en este tipo de medidas. El cumplimiento de las reglas contribuye al bienestar de la ciudadanía y fortalece la reactivación económica del país.