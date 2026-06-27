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Corte de LUZ el 27 y 28 de junio: ¿Qué distritos se quedarán sin electricidad?

Descubre qué distritos se verán afectados con el nuevo corte de luz programado para el sábado 27 y domingo 28 de junio. ¿Tu zona se quedará sin electricidad?

Corte de luz el 27 y 28 de junio.
Corte de luz el 27 y 28 de junio. (Composición Exitosa)

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/06/2026

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Nuevo corte de luz sorprenderá a varios ciudadanos el 27 y 28 de junio. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico en esos dos días. ¿Tu zona está en la lista?

Corte de luz: Motivo de la restricción temporal

Uno de los servicios más usados en el país será suspendido temporalmente el 27 y 28 de junio. De acuerdo a Pluz Energía Perú, habrá corte de luz en diversos distritos de Lima y el Callao, mientras que la empresa Hidrandina reportó que ejecutará la restricción del suministro en sectores de La Libertad y Áncash.

¿El motivo? Pues bien, el corte del servicio eléctrico responderá a trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de seguir optimizando el suministro y evitar averías futuras en la red. En ese marco, ambas instituciones piden la comprensión de sus usuarios por la medida que los dejará sin electricidad por determinadas horas en ambos días.

Distritos de Lima y Callao sin luz el 27 de junio

Ten en cuenta que la suspensión temporal del servicio de luz afectará diversos sectores, asentamientos humanos y zonas de Lima y Callao este sábado 27 de junio, que te revelamos a continuación y que también puedes verificar en el siguiente ENLACE de Pluz:

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Restricción temporal del servicio eléctrico en SMP.
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Zonas afectadas y horario de suspensión el 28 de junio

Por su parte, Hidrandina reportó que el corte de luz que tiene programado para el domingo 28 de junio afectará el norte del país, precisamente en La Libertad y Áncash, de acuerdo al siguiente cronograma:

En La Libertad

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Corte de LUZ en Lima y Callao el 26 y 27 de junio: ¿Qué distritos se quedarán sin servicio y en qué horario?

  • Desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Laredo / Simbal / Poroto (parcial) en: Laredo, Barraza, Los Eucaliptos, Conache, Lomas de Conache, Santo Domingo, Cerro Blanco, Quirihuac, Bello Horizonte, Santa Rosa, Las Cocas, Jesús María, Menocucho, Cajamarca, Catuay Alto, Cerro Prieto, Chacchit, Cholocal, Chual, Collanabay, Cruz Blanca, Cumbray, Huangabal, La Constancia, Ñary, Pedregal, Rasday y Mucha, Caserío 2 de Mayo, Sector Chile, Cruz Blanca, Caserío Arquito, Cocalito, Anexo La Capilla.
  • Desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. en Otuzco Julcán: Motil, Quiruvilca, Florida, Otuzco, Charat.

Sin luz en La Libertad.
Sin luz en La Libertad.

En Áncash

  • Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Huarmey: Casco Urbano, Santo Domingo, Ampliación Santo Domingo, La Victoria, Marginal La Victoria, Ampliación La Victoria, Buenos Aires, Luis Boza, San Andres, Olivar, Habilitación Urbano II, San Genaro, San Antonio, Ciudad del Pescador, Las Rejas, San Luis, San Josué, Nery, Miramar, B8, VSL, Centro Cívico, Árabes, 28 de Julio, Campanario, Pacaysito, El Carmen, Panamericana, Lecheral, Salitral, San Francisco, Manache, Laguna, Gonzales Prada, Santa Felisa, San Pedro, Horacio Zevallos, Chang, Santo Tomas, El Manguito, Potrerito, Zona Este, Zona Oeste, Zona Centro, Zona 2, Santiago Antúnez de Mayolo, Santa Cruz, Santa Leonor, Parcela B, Virgen de las Mercedes, Virgen del Rosario, Mariano Morante, Buena Villa, PVH, A.V. L.B, Angel Presa y Las Flores.

Así que si pensabas hacer trabajo remoto desde casa, primero deberías identificar si tu zona está dentro de la lista de los distritos que se verán afectados con el corte de luz programado para el 27 y 28 de junio.

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