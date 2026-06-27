Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este sábado 27 de junio?

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el precio del dólar en Perú es crucial para manejar mejor nuestras finanzas. Por ello te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este sábado 27 de junio en el mercado paralelo y la Sunat.

Dólar hoy en Perú: Cotización Sunat

Si estás pensando en invertir o hacer operaciones con dólares, lo ideal es identificar primero cuál es el comportamiento de esa divisa en el mercado cambiario peruano, especialmente, en los últimos días donde el país vive una incertidumbre en el panorama político, ya que aún se mantiene el conteo de votos de la segunda vuelta electoral que permitirá conocer quién será el nuevo presidente del Perú.

Saber cuál es la fluctuación del dólar permite anticiparse a los cambios, porque recuerda que su valor influye en el costo de las importaciones, los precios de productos y servicios, así como el valor de los ahorros, inversiones y deudas en esa moneda extranjera.

En ese marco, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) revela en su portal oficial, a diario, cuánto cotizó el dólar. De acuerdo a ello, el tipo de cambio para la compra y venta de esa divisa este sábado 27 de junio es el siguiente:

SÁBADO 27 DE JUNIO Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este viernes, 26 de junio? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.406 S/ 3.415

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación respecto a la compra del dólar, en comparación al día de ayer, viernes 26 de junio, donde su valor era de S/ 3.408, mientras que la venta se mantiene igual.

Tipo de cambio del dólar paralelo

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar, también conocido como 'Ocoña' o de la calle, el tipo de cambio se cotiza este sábado de la siguiente forma según el portal cuántoestáeldólar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.390 | Venta S/ 3.420.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy.

¿A cuánto cerró el dólar, ayer 26 de junio?

Otra entidad que te permite conocer la cotización de esta moneda estadounidense en Perú es el Banco Central de Reserva del Perú, quien brinda un informe sobre a cuánto cerró el dólar.

De acuerdo a lo detallado, esta divisa cerró el tipo de cambio el 26 de junio con un valor de S/3,4140, (con una apertura de S/3,4115), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,4093, con un máximo de S/3,4160 y un mínimo de S/3,4050.

Así cerró el dólar ayer, según el BCR.

En conclusión, identificar a tiempo el precio del dólar y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta este sábado 27 de junio, te permitirá tomar decisiones financieras más informadas y evitar pérdidas, así como afectaciones a tu economía.