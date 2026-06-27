César Villanueva: Poder Judicial condena a cuatro años de prisión al expremier por tráfico de influencias agravado

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial condenó a cuatro años de prisión al ex primer ministro César Villanueva tras ser hallado culpable en calidad de instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado.

PJ condena cuatro años de cárcel a César Villanueva

Esta sentencia fue emitida el pasado jueves, 25 de junio, por la Sala Penal ESpecial de la Corte Suprema la cual definió que el extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) del gobierno de Ollanta Humala desplegó acciones para interferir de forma clandestina en el Equipo Especial Lava Jato.

De acuerdo a la tesis acusatoria, los hechos se registraron en 2019, cuando Villanueva Arévalo buscó de manera ilícita a altos mandos del Ministerio Público con la finalidad de obtener información frenar y direccionar el avance las investigaciones penales abiertas en su contra por presuntos pagos de sobornos de la empresa de construcción brasileña Odebrecht.

En tal sentido, el Poder Judicial determinó que el objetivo era infiltrar el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche, quien en aquel año investigaba las presuntos pagos ilícitos y sobornos efectuados por la firma de Brasil para beneficiarse con la licitación y construcción de la carrtera San José de Sisa, obra ejecutada durante la gestión del ex primer ministro cuando era gobernador regional de San Martín (2007-2013).

Además, el exjefe de ministros también recibió cinco años de inhabilitación de manera accesoria para ejercer cualquier clase de cargo público o función del Estado.

Las sanciones alcanzaron a dos exfiscales y un empresario

Hay que mencionar que esta sentencia alcanza también a otros implicados que buscaron intervenir en las pesquisas fiscales. Por su parte, el exfiscal Alberto Rossel Alvarado fue condenado a seis años de prisión, mientras que el exfiscal provincial Ronald Chafloque Chávez recibió una pena de cuatro años de cárcel.

Además, la resolución de la Corte Suprema también involucró al empresario José Santisteban Zurita, quien fue sentenciado a tres años de prisión por su participación en estos hechos investigados.

Es necesario indicar que, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema detalló en su caso que el fallo de la condena de cuatro años aplicada el expremier corresponde al plazo mínimo que está establecido en el Código Penal para este delito de corrupción de funcionarios que inclusive puede castigarse con un límite de hasta ocho años de cárcel.

Como vemos, el Poder Judicial condenó a cuatro años de cárcel al exjefe de ministros del gobierno de Ollanta Humala, César Villanueva, luego de hallarlo culpable en calidad de instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado.