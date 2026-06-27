Metropolitano, Línea 1 y Corredores: Horarios del transporte público por feriado del lunes 29 de junio

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó los horarios especiales de los servicios de transporte público autorizados para el feriado 29 de junio por 'Día de San Pedro y San Pablo', con el objetivo de garantizar el traslado de millones de ciudadanos en esa fecha.

Horarios de transporte público el 29 de junio: Cronograma

¿Piensas salir este lunes 29 de junio por el 'Día de San Pedro y San Pablo'? Evita sorpresas y planifica tu ruta con el cronograma oficial de la ATU, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para mejorar tu desplazamiento por la capital.

De acuerdo a la institución, los horarios para los servicios del transporte público como el Metropolitano, los corredores complementarios y las líneas del Metro de Lima son los siguientes:

Transporte regular: Funcionará desde las 4:30 a.m. hasta 12:00 a.m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.

Funcionará desde las 4:30 a.m. hasta 12:00 a.m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio. Taxis autorizados: Funcionarán las 24 horas del día.

Funcionarán las 24 horas del día. Corredores Complementarios: Atenderán de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. con sus servicios habituales.

Atenderán de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. con sus servicios habituales. Aerodirecto: Operará en sus rutas y horarios habituales.

ATU: ¿A qué hora atenderá la Línea 1 este lunes 29?

Para quienes utilizan el sistema ferroviario, la ATU precisó que el cronograma será el siguiente para este lunes:

Línea 1 del Metro de Lima : Iniciará sus operaciones a las 5:30 a.m. y finalizará a las 10:00 p.m. Es importante considerar que la frecuencia de paso de los trenes variará entre 5 y 12 minutos, dependiendo de la franja horaria y la afluencia de pasajeros.

Iniciará sus operaciones a las 5:30 a.m. y finalizará a las 10:00 p.m. Es importante considerar que la frecuencia de paso de los trenes variará entre 5 y 12 minutos, dependiendo de la franja horaria y la afluencia de pasajeros. Línea 2 del Metro de Lima: Operará de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. en su programación habitual.

Línea 2 y Línea 1.

Horario de atención del Metropolitano por feriado

La entidad adscrita al MTC también detalló que otro de los servicios de transporte público más usado en la capital como el Metropolitano operará en el siguiente horario:

Los servicios regulares A, B y C: Operarán de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Operarán de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. El servicio Expreso 1 : Iniciará su atención de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

: Iniciará su atención de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. Expreso 5 funcionará de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

funcionará de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Los buses alimentadores operarán hasta las 11:00 p.m.

Horarios de transporte público para el feriado del 29 de junio.

La ATU recomienda a todos los ciudadanos planificar sus viajes con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la institución para conocer cualquier actualización de último minuto.

El feriado de San Pedro y San Pablo no solo es una fecha de reflexión religiosa, sino también una oportunidad para el esparcimiento familiar, por lo que te revelamos los horarios especiales de la ATU para el transporte público este 29 de junio.