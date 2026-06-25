Campaña del DNI electrónico GRATIS el martes 30 de junio: Beneficiarios y horario de atención

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva campaña de entrega gratuita del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) se realizará este lunes 30 de junio en Lima. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), permitirá que determinados ciudadanos puedan realizar el trámite sin costo.

¿Dónde y a qué hora será la campaña?

La jornada se desarrollará desde las 9:30 de la mañana y tendrá cupos limitados, por lo que las autoridades recomendaron acudir con anticipación. El punto de atención estará ubicado al costado del mercado Vara de Oro, en la cuadra ocho de la avenida Gran Chimú.

El objetivo de estas campañas es reducir las brechas de identificación y ampliar el acceso al DNI electrónico, documento que actualmente se ha convertido en la principal herramienta de identidad digital en el país. Reniec viene impulsando diversas jornadas gratuitas en coordinación con municipios y entidades públicas a nivel nacional.

¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

De acuerdo con la convocatoria, la iniciativa está dirigida a grupos específicos de la población. Entre los beneficiarios figuran:

Niños de 0 a 11 años

Adolescentes de 12 a 16

Adultos mayores de 60 años a más y personas con discapacidad.

El objetivo del operativo es facilitar el acceso al documento de identidad en formato electrónico, sin costo, para quienes se encuentren dentro de esos rangos y condiciones.

De acuerdo con la información difundida, habrá requisitos diferenciados según el trámite. Para renovación, se debe presentar el DNI anterior . En el caso de menores de edad, se indicó que deben acudir con sus padres; si asisten con otros familiares, se deberá presentar la partida de nacimiento de los padres, como sustento de la filiación

Importancia del DNI electrónico

Este documento inteligente integra un chip criptográfico y 64 llaves de seguridad, características que lo posicionan como uno de los carnés de identidad más seguros de Latinoamérica.

Su principal ventaja es que permite acreditar tu identidad tanto de forma presencial como electrónica. Al otorgarte una identidad digital plena, puedes realizar gestiones con mayor rapidez y comodidad:

Firmar documentos con validez legal desde cualquier lugar.

desde cualquier lugar. Realizar trámites públicos y privados en línea , eliminando la necesidad de desplazamientos físicos.

, eliminando la necesidad de desplazamientos físicos. Acceder a servicios específicos como el voto electrónico o la solicitud de copias certificadas de actas oficiales.

La campaña programada para el 30 de junio representa una nueva oportunidad para que los vecinos puedan acceder gratuitamente a un documento que se ha convertido en una herramienta clave para los trámites y servicios digitales. Con estas iniciativas, las autoridades buscan reducir la indocumentación y facilitar el acceso a la identidad en los sectores más vulnerables del país.