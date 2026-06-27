Cronograma de pagos ONP en julio 2026: Conoce AQUÍ las FECHAS clave para cobrar tu pensión

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce el cronograma oficial de pagos para los pensionistas peruanos afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para el mes de julio del 2026, de acuerdo al último reporte aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Pagos ONP de julio: ¿Qué pensionistas podrán cobrar?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó el cronograma de pagos que regirá durante todo el año 2026 para los trabajadores del sector público y los pensionistas que cobran a través del Banco de la Nación. En ese marco, a través de la Resolución Viceministerial Nº 0005-2025-EF/11.01, se dio a conocer las fechas clave en que los pensionistas podrán disponer de su dinero.

En medio del panorama político que se vive en el país por los resultados de la segunda vuelta electoral que definirá al próximo presidente del Perú, te revelamos las fechas claves en que los pensionistas de la ONP podrán cobrar sus aportes y tener así un fondo que les permita cubrir sus gastos o realizar inversiones.

En ese marco, de acuerdo al cronograma oficial, los pensionistas podrán cobrar desde el 7 de julio sus pensiones, de acuerdo a la inicial de su apellido paterno. Si eres uno de los beneficiarios, no dudes en acercarte a las entidades financieras como el Banco de la Nación con tu DNI o comprobar tu cuenta de ahorros vía digital.

Fechas del cronograma de pagos ONP Ley 19990:

De acuerdo a la normativa vigente, el pago de pensiones iniciará para los que se encuentran dentro del régimen del Decreto Ley N.º 19990, según las siguientes fechas:

Apellidos de la A-C: 7 de julio.

7 de julio. Apellidos de la D-L: 8 de julio.

8 de julio. Apellidos de la M-Q: 9 de julio.

9 de julio. Apellidos de la R-Z: 10 de julio.

10 de julio. Pagos por convenios internacionales, que incluyen a pensionistas de la Ley N.º 27803, se efectuarán el 14 de julio.

El pago a domicilio se realizará del 13 al 25 de julio.

Ten en cuenta que el abono será en cuenta bancaria (Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif).

Cronograma de pagos a pensionistas de la ONP.

Pago a otros regímenes de la ONP

Asimismo, la ONP precisó que los pensionistas de los regímenes de Decreto Ley N.º 18846, Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo, Ley N° 30003 (pensionistas pesqueros), Ley N° 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) recibirán su dinero en cuenta bancaria el 13 de julio.

Respecto a los beneficiarios de la Ley N.º 26790, el cronograma comprende también a quienes perciben prestaciones por cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro, y recibirán sus aportes entre el 18 y 25 de julio.

De esta manera, se reveló el cronograma de pagos para el mes de julio 2026 para los pensionistas de diferentes regímenes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).