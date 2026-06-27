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Partidos de hoy EN VIVO, sábado 27 de junio: Horarios y canales para ver el Mundial 2026 EN DIRECTO

Portugal y Colombia protagonizarán el duelo de la jornada en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. Por su parte, Argentina e Inglaterra buscarán asegurar el primer lugar con rivales ya eliminados.

Mundial 2026: Horarios y canales de los partidos de hoy, sábado 27 de junio.
Mundial 2026: Horarios y canales de los partidos de hoy, sábado 27 de junio. (Exitosa)

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 27/06/2026

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VER EN VIVO HOY | Este sábado 27 de junio termina la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 por lo que te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. Portugal y Colombia cierran esta etapa de la Copa del Mundo en un partidazo que definirá al líder de su grupo y su destino en la siguiente ronda. Por otro lado, Inglaterra y Argentina también buscará asegurar sus primeros puestos enfrentando a rivales ya eliminados.

Por el liderato del grupo

El grupo K tendrá un cierra de película con el encuentro entre lusos y cafeteros en la ciudad de Miami. Los sudamericanos parten con ventaja para este cotejo ya que se encuentran clasificados tras ganar sus respectivos enfrentamientos ante RD Congo y Uzbekistán.

Portugal aplasto 5-0 a Uzbekistán en la segunda fecha del Mundial 2026.
Portugal aplasto 5-0 a Uzbekistán y busca una nueva victoria.

Por ello, los dirigidos por Roberto Martínez deben salir a ganar para alcanzar los siete puntos y no tener problemas en el camino que le queda por delante en el Mundial 2026. De acuerdo a las informaciones que llegan desde Norteamérica, Cristiano Ronaldo, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Pedro Neto y João Félix serán titulares en el ataque.

Por su parte, Néstor Lorenzo tampoco quiere una distracción por lo que mandará a su mejor once con Jhon Arias; Jhon Córdoba, James Rodríguez y Luis Díaz, en el ataque.

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Cierre sin sorpresas

Inglaterra también es otra de las selecciones que aún no cierra su clasificación a la siguiente ronda de esta Copa del Mundo. Sin embargo, enfrentarán a una Panamá ya eliminada que pretende cerrar su paso por una Copa del Mundo de la mejor manera.

Argentina clasificó a la siguiente ronda tras vencer a Austria con doblete de Messi.
Argentina no contará con Lionel Messi para enfrentar a Jordania.

Para finalizar, Argentina, con Lionel Messi en la banca, culmina su participación en jornada de grupos enfrentando a Jordania en la ciudad de Dallas. Lionel Scaloni alineará un equipo ciertamente alterno, pero que contará con nombres como Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, entre otros.

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Copa del Mundo 2026

  • Panamá vs. Inglaterra | 4:00 p. m. | América TV, América TVGO, DGO, DSports, Paramount+
  • Croacia vs. Ghana | 4:00 p. m. | DGO, Dsports, Paramount+
  • Colombia vs. Portugal | 6:30 p.m. | DGO, Dsports, Paramount+
  • Congo vs. Uzbekistán | 6:30 p.m. | América TV, América TVGO, DGO, DSports, Paramount+
  • Argelia vs. Austria | 9:00 p.m. | DGO, Dsports, Paramount+
  • Argentina vs. Jordania | 9:00 p.m. | DGO, Dsports, Paramount+

De esta manera, este sábado 27 de junio se cierra la fase de grupos del Mundial 2026 por lo que traemos la guía de horarios y canales de los partidos de hoy.

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