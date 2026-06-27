Partidos de hoy EN VIVO, sábado 27 de junio: Horarios y canales para ver el Mundial 2026 EN DIRECTO

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este sábado 27 de junio termina la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 por lo que te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. Portugal y Colombia cierran esta etapa de la Copa del Mundo en un partidazo que definirá al líder de su grupo y su destino en la siguiente ronda. Por otro lado, Inglaterra y Argentina también buscará asegurar sus primeros puestos enfrentando a rivales ya eliminados.

Por el liderato del grupo

El grupo K tendrá un cierra de película con el encuentro entre lusos y cafeteros en la ciudad de Miami. Los sudamericanos parten con ventaja para este cotejo ya que se encuentran clasificados tras ganar sus respectivos enfrentamientos ante RD Congo y Uzbekistán.

Portugal aplasto 5-0 a Uzbekistán y busca una nueva victoria.

Por ello, los dirigidos por Roberto Martínez deben salir a ganar para alcanzar los siete puntos y no tener problemas en el camino que le queda por delante en el Mundial 2026. De acuerdo a las informaciones que llegan desde Norteamérica, Cristiano Ronaldo, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Pedro Neto y João Félix serán titulares en el ataque.

Por su parte, Néstor Lorenzo tampoco quiere una distracción por lo que mandará a su mejor once con Jhon Arias; Jhon Córdoba, James Rodríguez y Luis Díaz, en el ataque.

Cierre sin sorpresas

Inglaterra también es otra de las selecciones que aún no cierra su clasificación a la siguiente ronda de esta Copa del Mundo. Sin embargo, enfrentarán a una Panamá ya eliminada que pretende cerrar su paso por una Copa del Mundo de la mejor manera.

Argentina no contará con Lionel Messi para enfrentar a Jordania.

Para finalizar, Argentina, con Lionel Messi en la banca, culmina su participación en jornada de grupos enfrentando a Jordania en la ciudad de Dallas. Lionel Scaloni alineará un equipo ciertamente alterno, pero que contará con nombres como Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, entre otros.

Copa del Mundo 2026

Panamá vs. Inglaterra | 4:00 p. m. | América TV, América TVGO, DGO, DSports, Paramount+

Croacia vs. Ghana | 4:00 p. m. | DGO, Dsports, Paramount+

Colombia vs. Portugal | 6:30 p.m. | DGO, Dsports, Paramount+

Congo vs. Uzbekistán | 6:30 p.m. | América TV, América TVGO, DGO, DSports, Paramount+

Argelia vs. Austria | 9:00 p.m. | DGO, Dsports, Paramount+

Argentina vs. Jordania | 9:00 p.m. | DGO, Dsports, Paramount+

De esta manera, este sábado 27 de junio se cierra la fase de grupos del Mundial 2026 por lo que traemos la guía de horarios y canales de los partidos de hoy.