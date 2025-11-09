Tragedia en Cusco: Bus interprovincial se despistó y dejó el saldo de al menos tres personas fallecidas

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un aparatoso acidente de tránsito se suscitó en la provincia de Espinar, en la región Cusco, luego de que un bus interprovincial se despistó dejando el saldo de hasta 3 personas fallecidas y varios heridos.

Tragedia en Cusco

La madrugada de este domingo 9 de noviembre, aproximadamente minutos antes de la una de la mañana, en la carretera Arequipa - Santo Tomás (Cusco), en el que un omnibús de la empresa 'Rayo Dorado' sufrió un grave accidente a su salida de Espinar, en dirección hacía Velille, en la provincia de Chumbivilcas.

Producto de este atroz suceso fallecieron al menos tres personas y dejó varios heridos, del total de 41 pasajeros que trasladaba la unidad móvil, quienes fueron auxiliados por pobladores de la zona y posteriormente derivados al Hospital de Espinar, por serenos del distrito, en donde vienen recibiendo atención médica.

Vale indicar que, de acuerdo a primeros reportes, las víctimas mortales fueron identificadas como Edwin Vega Guevara (40), Dora Gutiérrez Quispe (45) y Wilson Del Castillo Quispe.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el incidente se habría producido luego de que una de las unidades invadiera el carril contrario provocando de esta manera el violento impacto, debido a ello la unidad siniestrada de placa VAX-957 se despistó y quedó volcada a un lado de la vía.

La unidad vehicular se dirigía desde la ciudad de Arequipa hacia el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas. Familiares de las víctimas denunciaron el robo de pertenencias y la falta de seguridad.

En materia de investigación

Como mencionábamos líneas arriba, hasta el lugar del fatídico hecho acudieron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), personal de Serenazgo de Espinar y brigadas de salud, quienes realizaron las labores de rescate y evacuación de heridos.

Además, las autoridades policiales y del Ministerio Público se encuentran llevando a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y la investigación del citado siniestro.

El suceso ha generado profunda consternación en los pobladores de Espinar y Chumbivilcas, quienes han lamentado la pérdida de vidas humanas y expresan su solidaridad con las familias afectadas.

