La Molina: mujer escupe, agrede y amenaza a conductor y serenos tras negarse a pagar servicio de taxi

Lo que era una jornada laboral sin sobresaltos, se terminó convirtiendo en una verdadera pesadilla para un taxista que opera por la zona este de la capital. Sobre la tarde de este jueves 6 de noviembre, Alfredo Soto Gutiérrez, tomó el servicio a una mujer que se dirigía a la zona de Camacho en el distrito de La Molina.

Todo parecía transcurrir con total normalidad hasta que la usuaria llegó a su destino, pero se negó a pagar por la carrera. Como era de esperarse, el conductor le reclamó por su dinero, pero solo generó que la fémina reaccione violentamente en su contra al punta de agredirlo verbal y físicamente.

Mujer escupe y agrede a taxista y serenos en La Molina

El taxista intentó defenderse en todo momento, pero le fue imposible por lo que atinó a llamar al serenazgo del distrito para ser auxiliado. Sin embargo, estos agentes también sufrieron la iracunda conducta de la agresora identificada como Tatiana Pamela Carbo Palomino.

Los serenos le advirtieron en todo momento sobre su conducta sin tener respuesta positiva. Incluso, la mujer lanzó un par de patadas contra el vehículo que le realizó el servicio de taxi ocasionando que el chofer le devuelva la agresión.

Pese a la presencia de varios efectivos, Carbo Palomino continuó con su conducta violenta por lo no tuvieron mayor remedio que pedir apoyo a la Policía Nacional del Perú. Mientras aguardaban por los refuerzos policiales, la fémina seguía lanzando insultos, escupitajos y comenzó a destrozar el vehículo del serenazgo donde se encontraba.

Con la llegada de la PNP, la agresora quedó en calidad de detenida y fue trasladada a la comisaría de Santa Felicia donde actualmente se recaba la información necesaria y, de ser el caso, se le podría acusar por cargos como violencia pública.

'La vecina problema'

De acuerdo a las imágenes difundidas por ATV y por versiones recogidas de testigos, Tatiana Pamela Carbo Palomino cuenta con un amplio historial de situaciones similares e incluso sería conocida como la 'vecina problema'. Además, tiene antecedentes ya que anteriormente, en el año 2012, fue denunciada por agresiones verbales y físicas hasta con su propia madre.

En resumen, una mujer, identificada como Tatiana Pamela Carbo Palomino, escupió y agredió verbal y físicamente a un taxista y a un grupo de serenos en La Molina tras negarse a pagar el servicio de taxi. Esta no es la primera vez la fémina incurre en este tipo de situaciones, de acuerdo a vecinos de la zona de Camacho.