Roberto Ayala se pronuncia tras agredir a Dani Olmo en la final del Mundial 2026

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Roberto Ayala rompió su silencio luego del incidente protagonizado con Dani Olmo tras la final del Mundial 2026. El integrante del cuerpo técnico argentino reconoció su arrepentimiento, explicó que intentó intervenir en una discusión y aseguró que, si vuelve a encontrarse con el futbolista español, le pedirá disculpas personalmente.

Ayala reconoce su arrepentimiento

El exfutbolista argentino explicó que, tras el pitazo final, observó una discusión en el campo y se acercó con la intención de intervenir. Sin embargo, terminó protagonizando un altercado con Dani Olmo. Ayala asumió la responsabilidad por su comportamiento y señaló que las emociones del momento no justifican su reacción.

"Estoy arrepentido. El lugar que ocupo es un lugar donde no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos".

Ayala también se refirió directamente al contacto que tuvo con el jugador español durante el incidente. El integrante del equipo de Lionel Scaloni rechazó que se haya tratado de un puñetazo y describió el episodio como un empujón ocurrido durante la tensión posterior al encuentro. Además, indicó que su reacción se produjo después de algo que le dijeron.

🚨 EXCLUSIVA @esportsvcr: AYALA



🗣️ AYALA: "Mi intenció fue separar. Te encuentras con cosas que pasan con las pulsaciones a mil, pero no es excusa. Mi comportamiento tiene que ser otro"



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España ganó la final del Mundial 2026

El incidente ocurrió después de la final que enfrentó a Argentina y España, encuentro que terminó con victoria española por 1-0. Tras el partido, se registraron distintos momentos de tensión entre integrantes de ambas delegaciones, incluido el episodio protagonizado por Ayala y Olmo.

Durante sus declaraciones, el exdefensor argentino también reconoció el desempeño de la selección española durante el torneo. Ayala destacó que España fue superior y consiguió el título mundial jugando un fútbol que consideró muy atractivo, mientras Argentina terminó como subcampeona del campeonato.

🚨 EXCLUSIVA @esportsvcr: AYALA



🗣️ AYALA: "Fue más un empujón que otra cosa. No fue un puñetazo como quieren decir. Fue una reacción a un dicho. Si veo a Dani Olmo le pediré disculpas en persona"



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La situación posterior al partido también quedó bajo revisión de las autoridades correspondientes. FIFA abrió una investigación disciplinaria por los incidentes registrados después de la final, mientras las declaraciones de Ayala sumaron su versión sobre el altercado con Dani Olmo y su reconocimiento de que su comportamiento no fue el adecuado.

Asimismo, también manifestó que está arrepentido por lo ocurrido y reiteró que espera tener la oportunidad de disculparse personalmente con Dani Olmo. El argentino sostuvo que el episodio debe quedar atrás y que reconoce la responsabilidad por sus actos tras el partido.

El caso deja como principal novedad las declaraciones de Roberto Ayala sobre Dani Olmo, quien reconoció su arrepentimiento, negó que el contacto haya sido un puñetazo y anunció que buscará disculparse personalmente con el futbolista español por el incidente ocurrido después de la final del Mundial 2026.