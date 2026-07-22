Junín: Keiko Fujimori anuncia que su primera visita como presidenta en funciones será Chupaca la próxima semana

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

A seis días de asumir funciones como presidenta constitucional del Perú, Keiko Fujimori Higuchi anunció este miércoles 22 de julio que su primera visita oficial será la provincia de Chupaca, región Junín, epicentro del sismo de magnitud 5.1 que viene dejando hasta la fecha cinco fallecidos.

De acuerdo con las cifras oficiales, se registran 52 viviendas destruidas, 74 afectadas y alrededor de 40 inhabitables, así como 30 heridos, de los cuales 26 han recibido el alta médica y los otros cuatro continúan internados.

Anuncia que la próxima semana empezará a tomar acciones

Es importante mencionar que, el anuncio de Keiko Fujimori se dio durante su visita a la zona de Manzanilla, La Victoria, lugar donde a tempranas horas del día ocurrió un incendio presuntamente provocado, el cual dejó 10 pérdidas humanas.

"Lo que podamos traer no va a recuperar la vida de las personas, pero por supuesto que vamos a regresar, como tenemos que ir también a Junín. La próxima semana ya en funciones, mi primer viaje será visitar a todos los damnificados de Chupaca. Mi solidaridad nuevamente y la próxima semana empezaremos a tomar acciones", señaló.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | La presidenta electa Keiko Fujimori retornó al local de Fuerza Popular en San Isidro tras visitar la zona en La Victoria donde un incendio aparentemente provocado acabó con la vida de 10 personas. Cabe resaltar que, en su visita, la próxima jefa de... pic.twitter.com/yghSViFumF — Exitosa Noticias (@exitosape) July 23, 2026

La también lideresa de Fuerza Popular no dudó en calificar como "matanza" el incendio ocurrido en pleno corazón de La Victoria. En ese sentido, volvió a señalar que, tras su juramento este 28 de julio en el Congreso, su gobierno dará prioridad a la lucha contra la delincuencia.

Primera sesión del Consejo de Ministros será el 29 de julio

Previo a retirarse de la zona afectada, Keiko Fujimori reveló que el próximo miércoles 29 de julio será el primer Consejo de Ministros de su administración, donde, aseveró, que se pondrán a debate una serie de decretos de urgencia para iniciar su lucha contra la inseguridad ciudadana.

"Yo no voy a adelantar nada porque eso es algo que tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Ustedes me han escuchado que hemos estado hablando a lo largo de la campaña. Yo estoy segura que los futuros ministros están también absolutamente convencidos de que nuestro país no da para más, que esta situación va a cambiar y que vamos a recuperar la paz y la tranquilidad", indicó.

En ese sentido, agradeció que la XXI Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú se lleve a cabo el jueves 30 de julio y ya no el 29 como tradicionalmente se realiza, tras el pedido que le hizo a los representantes de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (Unicep) y del Concilio Nacional Evangélico del Perú (Conep).

De esta manera, Keiko Fujimori puntualiza que el inicio de su gestión se caracterizará por atender este grave flagelo que a diario ataca a decenas de peruanos.