Independencia: Sereno es brutalmente atacado a ladrillazos por un grupo de presuntos barristas

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sereno motorizado de la Municipalidad de Independencia fue salvajemente atacado a pedradas por un grupo de pandilleros en la calle prolongación Las Gladiolas. El hecho ocurrió la noche de este miércoles 12 de noviembre cuanto este efectivo municipal acudió al llamado de los vecinos quienes reportaron una pelea entre pandillas.

Sereno fue atacado a ladrillazos por pandilleros

Tal como se observa en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, un grupo de jóvenes corre despavorido con dirección a una escalera. En ese momento, un sereno hizo su aparición a bordo de su moto lineal la cual buscaba cuadrar para luego intervenir en este hecho vandálico.

Sin embargo, el trabajador municipal no pudo hacerlo ya que uno de los presuntos barristas que huían tomó un pedazo de concreto en la vía pública y se lo lanzó de frente al rostro. Gracias a su reacción y al casco de seguridad que tenía puesto, el proyectil tuvo un impacto mínimo.

No obstante, otro de los jóvenes apareció por detrás suyo y, cuando estaba por ponerse de pie, volvió a lanzarle el mismo ladrillo. Este también impactó contra la zona posterior de su cráneo haciéndolo tambalear hasta en dos oportunidades. Al ver que estaba siendo rodeado, el agente municipal dejó su moto lineal y huyó del lugar para ponerse a buen recaudo.

Por suerte, un reducido grupo de vecinos intervino en el hecho haciendo que este grupo de pandilleros huyera con dirección a la zona conocida como Cruz de Mayo.

Vecinos denuncian falta de alumbrado público

Uno de los residentes conversó con Panamericana y denunció que toda esa calle se encuentra a oscuras ya que el alumbrado público ha dejado de funcionar desde hace varias semanas. La mujer lamentó que pese a las llamadas nadie de esta empresa se haga presente para atender sus reclamos.

A su vez, la vecina que intervino aseguró haber arriesgado su vida ya que de no haber sido así el sereno podría haber sufrido heridas de gravedad por el salvaje ataque.

"Tuvimos que meternos para defenderlo porque fueron bastantes pedradas que la habían metido al señor, entonces tuve que meterme arriesgando mi vida porque soy mujer. El muchacho tuvo que correrse y dejar la moto, encima querían seguir pegándole pero me tuve que meter", indicó.

