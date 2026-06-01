Raúl Ruidíaz estaría negociando su regreso a Universitario con insólita propuesta

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La posibilidad de ver nuevamente a Raúl Ruidíaz con la camiseta de Universitario de Deportes ha encendido la ilusión de los hinchas en las últimas horas. El atacante, ídolo formado en la cantera crema, habría decidido incluso rebajar su sueldo para acercar posiciones con la administración merengue y facilitar su salida de Atlético Grau.

El gesto, valorado por la dirigencia, coloca al delantero cada vez más cerca de un regreso que parecía complicado semanas atrás.

Negociaciones en curso

Según lo informado por el periodista de L1 MAX, Gustavo Peralta, Ruidíaz ya habría sostenido hasta dos reuniones con la administración de Universitario. El tema económico, históricamente el mayor obstáculo, habría encontrado una salida favorable e impensada: el jugador aceptó percibir un salario menor al que recibe en Atlético Grau, con tal de concretar su retorno a Ate.

Ruidíaz actualmente juega para el Atlético Grau

Esta insólita predisposición, que refleja cómo 'la pulga' busca regresar a como dé lugar, habría agradado al comando técnico, liderado por Héctor Cúper, el cual tendrá la última palabra para oficializar la operación, lo cual podría darse a conocer en los próximos días, algunos estimando incluso horas.

La noticia ha generado entusiasmo en la afición crema, que considera prioritario reforzar el ataque de cara al Torneo Clausura. Ruidíaz, máximo goleador histórico del Seattle Sounders y figura internacional, aparece como la opción más viable para liderar la ofensiva en un semestre cargado de exigencias.

🎙️ @Gustavo_p4: "LO QUE RAÚL GANA EN GRAU, LA U NO SE LO VA A PAGAR"



"Raúl se muere por jugar en la U y ya se bajó bastante".#HablemosDeMAX



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Recuerdo de sus mensajes en redes

Este posible regreso no surge de la nada. Hace tan solo unos días, Ruidíaz publicó en su Instagram una historia saludando a Jairo Concha por su cumpleaños. Lo que llamó la atención de su mensaje fue un comentario del propio jugador diciendo "Espérame", además de una foto en el Museo Monumental con la camiseta crema tan solo en la publicación siguiente.

Aquellos gestos fueron interpretados, tanto por medios como hinchas, como señales de que el delantero aún mantiene vivo su vínculo emocional con el club merengue y aún más su deseo de volver. Hoy, esas insinuaciones parecen tomar forma en negociaciones concretas.

Las próximas horas serán determinantes. Entre martes y miércoles se esperan reuniones clave para definir altas y bajas del plantel. Mientras tanto, la hinchada se ilusiona con la posibilidad de ver a Raúl Ruidíaz nuevamente en el Monumental, liderando el ataque crema.

El gesto de rebajar su sueldo confirma que la "Pulga" está dispuesta a sacrificar lo económico por volver al club de sus amores, en un retorno que podría convertirse en el gran fichaje del Clausura 2026.