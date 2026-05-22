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Polémica tras denuncias contra directora

UGEL Tacna concluye designación de directora del IE María Ugarteche tras denuncias de maltrato y discriminación

La UGEL Tacna resolvió el retiro preventivo de la directora Etelvina Carolina Crosby Carbajal del colegio María Ugarteche de MacLean, tras una serie de denuncias por presuntos maltratos, discriminación y restricciones contra padres de familia, docentes y estudiantes. La medida se mantendrá vigente mientras continúe el proceso administrativo disciplinario en su contra.

Polémica tras denuncias contra directora.
Polémica tras denuncias contra directora. Composición Exitosa,

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 24/05/2026

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Tras una serie de reclamos presentados ante la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Tacna y el Gobierno Regional de Tacna, la autoridad competente concluyó el procedimiento administrativo y emitió la Resolución Directoral N.° 3539-2026, mediante la cual se dispone el retiro preventivo de la directora Carolina Crosby del colegio para señoritas María Ugarteche de MacLean.

Según consta en el expediente, se declaró fundado el pedido para el retiro temporal de la docente mientras continúe el proceso administrativo disciplinario en su contra, cerrando así un largo periodo de cuestionamientos y más de 15 denuncias presentadas por padres de familia.

Resolución ordena medida preventiva mientras continúa investigación

En la parte resolutiva del documento se señala textualmente: "Adoptar la medida preventiva de retiro de la directora Etelvina Carolina Crosby Carbajal". Asimismo, se precisa que la medida permanecerá vigente hasta la culminación del proceso administrativo correspondiente.

La resolución establece además plazos concretos para el cumplimiento de lo dispuesto, advirtiendo que el desacato podría generar consecuencias legales adicionales.

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En los considerandos previos, la UGEL Tacna detalla que se evaluaron las pruebas y argumentos presentados por ambas partes antes de emitir la decisión final, la cual se sustenta en la normativa vigente y en la valoración de los elementos incorporados al expediente.

Padres de familia denunciaron restricciones y malos tratos

Los reclamos contra la directora venían siendo reportados desde el año pasado. Inicialmente, el conflicto surgió tras el no reconocimiento de la junta directiva elegida para la Asociación de Padres de Familia (APAFA).

Posteriormente, madres y padres denunciaron presuntos maltratos y actos discriminatorios, señalando restricciones para el ingreso al plantel, limitaciones en las condiciones educativas para las estudiantes de secundaria y presuntas actitudes prepotentes hacia docentes y personal administrativo.

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De acuerdo con la presidenta de la APAFA, Rocío del Carmen Apaza, se habrían acumulado entre 15 y 20 denuncias ante la UGEL sin recibir respuesta oportuna.

APAFA asegura que buscaron trabajar en conjunto con la dirección

"Ella nos maltrata y también maltrata a nuestras hijas. Nos ha impedido ingresar al colegio y ha cerrado los accesos para nuestras niñas. Muchas veces le hemos pedido trabajar en conjunto para mejorar el colegio, que es uno de los más reconocidos, pero su respuesta siempre fue negativa, pese a nuestra voluntad de colaborar con mejoras como la reparación de la malla raschell y otros servicios para nuestras hijas", declaró Apaza.

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