INPE evalúa internamiento de 'El Monstruo' en Base Naval del Callao debido a su alta peligrosidad

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dio a conocer que tras la llegada e Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', al Perú evaluarán mediante su posible internamiento en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, debido a su alta peligrosidad.

Realizarán informe técnico

A través de sus redes sociales, tras la reciente captura de el líder de 'Los Injertos del Norte', INPE dio a conocer que a su llegada al Perú elaborarán un informe técnico para evaluar la posibilidad de que la Base Naval del Callao sea el lugar donde permanezca recluido.

El propio presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, precisó que se trata de un caso en el que se requiere de extrema seguridad, por lo que un eventual traslado la Base Naval requerirá de la decisión del Poder Ejecutivo y la Policía Nacional del Perú.

Durante la sustentación a las instituciones el INPE emitirá informes reservados para acreditar la alta peligrosidad de Moreno Hernández y el procedimiento deberá ser formalizado mediante una Resolución Presidencial del INPE.

El fin de estas medidas se da para garantizar que 'El Monstruo' sea recluido en un abastecimiento penitenciario acorde a su nivel de peligrosidad, con el objetivo de preservar la seguridad nacional y el orden penitenciario.