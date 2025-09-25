RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
¡Atención!

INPE evalúa internamiento de 'El Monstruo' en Base Naval del Callao debido a su alta peligrosidad

El Instituto Nacional Penitenciario informó que la Base Naval del Callao sería el centro de reclusión de máxima seguridad indicado para internar a 'El Monstruo'. La decisión la tomará el Ejecutivo y la PNP.

'El Monstruo' podría ser internado en Base Naval del Callao
'El Monstruo' podría ser internado en Base Naval del Callao (Composición Exitosa)

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/09/2025

Síguenos en Google News Google News

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dio a conocer que tras la llegada e Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', al Perú evaluarán mediante su posible internamiento en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, debido a su alta peligrosidad. 

Realizarán informe técnico

A través de sus redes sociales, tras la reciente captura de el líder de 'Los Injertos del Norte', INPE dio a conocer que a su llegada al Perú elaborarán un informe técnico para evaluar la posibilidad de que la Base Naval del Callao sea el lugar donde permanezca recluido. 

El propio presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, precisó que se trata de un caso en el que se requiere de extrema seguridad, por lo que un eventual traslado la Base Naval requerirá de la decisión del Poder Ejecutivo y la Policía Nacional del Perú. 

Durante la sustentación a las instituciones el INPE emitirá informes reservados para acreditar la alta peligrosidad de Moreno Hernández y el procedimiento deberá ser formalizado mediante una Resolución Presidencial del INPE. 

El fin de estas medidas se da para garantizar que 'El Monstruo' sea recluido en un abastecimiento penitenciario acorde a su nivel de peligrosidad, con el objetivo de preservar la seguridad nacional y el orden penitenciario. 

'El Monstruo' es entregado a la policía peruana: Se encuentra en custodia de la Dirincri
Lee también

'El Monstruo' es entregado a la policía peruana: Se encuentra en custodia de la Dirincri

 

 

'El Monstruo' revela que lleva dos años viviendo en Paraguay: "Decidí alejarme de todo esto"
Lee también

'El Monstruo' revela que lleva dos años viviendo en Paraguay: "Decidí alejarme de todo esto"

'El Monstruo' intentaba crear una red criminal en Paraguay: "Es la información que tenemos", asegura jefe policial
Lee también

'El Monstruo' intentaba crear una red criminal en Paraguay: "Es la información que tenemos", asegura jefe policial

Temas relacionados 'El Monstruo' Erick Moreno Hernández INPE

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA