Agencia Digital Migraciones: Descubre cómo solicitar la devolución de tus tasas migratorias

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones ha habilitado la opción de solicitar la devolución de tasas migratorias a través de su plataforma en línea, la Agencia Digital de Migraciones. Esta medida permite a los ciudadanos, nacionales o extranjeros, recuperar pagos que realizaron por error.

Medida realizada por Migraciones

Migraciones lanzó el lunes 15 de septiembre un proceso para que personas extranjeras que excedieron el tiempo de permanencia o residencia regularicen su situación migratoria en el Perú. Dicha iniciativa apunta a quienes ingresaron legalmente al país, pero han sobrepasado su tiempo autorizado, sin alcanzar a quienes entraron de manera irregular, como parte de un plan para fortalecer el control migratorio y la seguridad nacional.

Sin embargo, la entidad liderada por Armando García Chunga reveló que a esa medida se suma la que permite realizar un trámite vía online sin necesidad de salir de casa o lugar de trabajo. Puso a la disposición de todas las personas, la plataforma Agencia Digital Migraciones, las 24 horas y los 365 días del año.

Según se reveló, esto permitirá a los usuarios nacionales y extranjeros que realizaron por error el pago de alguna de las tasas migratorias, ahorrar tiempo y dinero, ya que no tendrán que trasladarse para presentar su solicitud en físico.

¿Cómo solicitar la devolución de tasas migratorias?

El trámite es rápido y sencillo. Para poder iniciar tu solicitud de desembolso solo debes seguir estos pasos:

Ingresa a la web a través de este LINK. Coloca tus datos personales: En el caso de los nacionales, tendrán que colocar su número de DNI, fecha de nacimiento y de emisión de su documento, además de su lugar de nacimiento. Los extranjeros deberán colocar su número de documento de viaje, Carné de Extranjería o Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP); además la fecha de emisión y nacimiento, nacionalidad y su último movimiento migratorio, en caso tuviera. Tras ingresar, los usuarios que hayan realizado el pago indebido o duplicidad de pago en el Banco de la Nación, podrán solicitar su dinero a través de la opción "devolución de pagos" tras escribir los datos solicitados, como los códigos del voucher de pago, correo electrónico, teléfono, entre otros. En tanto, para las tasas canceladas vía págalo.pe, errados o en favor de menores de edad, tendrán que presentar una solicitud a través de la Mesa de Partes virtual de la Agencia Digital Migraciones, la cual se descarga en la misma ventana. Seleccionar en tipo de trámite la opción "De otros trámites administrativos" y en subtipo "Devolución de dinero de recibos errados, pagados con tarjeta y/o menores de edad".

Luego de evaluada la solicitud y en caso de ser aprobada, los usuarios recibirán en su correo personal registrado en la Agencia Digital Migraciones una constancia que confirma la devolución de su dinero en cualquier ventanilla del Banco de la Nación.

Trámite en Agencia Digital Migraciones

Cabe señalar que el trámite es personal y de forma virtual, por lo que no necesita contratar terceras personas ni acercarse personalmente a alguna de las oficinas de la entidad para realizarlo. De esta forma, Migraciones reafirma así su compromiso de facilitar el acceso a sus servicios a toda la ciudadanía de forma sencilla y sin contratiempos.

La implementación del sistema de devolución de tasas migratorias a través de la Agencia Digital Migraciones representa un avance importante en la modernización de los servicios del Estado.