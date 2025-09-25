'El Monstruo' es entregado a la policía peruana: Se encuentra en custodia de la Dirincri

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo' fue entregado a la Policía Nacional del Perú, actualmente se encuentra en custodia de la Dirección de Investigación Criminal y será puesto a disposición de la justicia nacional en las próximas horas.

'El Monstruo' en manos de la PNP

A través de las redes sociales la propia PNP, la Dirincri y el Ministerio del Interior confirmaron que Erick Moreno, alias 'El Monstruo' se encuentra en custodia de las autoridades peruanas en Paraguay. En la imagen publicada se observa al líder de 'Los Injertos del Norte' con chaleco de detenido y acompañado por coroneles de divisiones especializadas de la PNP.

#PNPInforma 🚨| Hemos recibido a Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo". Actualmente se encuentra bajo custodia de nuestro equipo especial de la #Dirincri y, en breve, será puesto a disposición de las autoridades nacionales. 👮‍♂️🇵🇪



📢 Seguiremos informando. pic.twitter.com/TvFNcfgM1b — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 25, 2025

Por su parte el Mininter, detalló que se vienen realizando las coordinaciones correspondientes con el fin de agilizar el proceso de expulsión o extradición de Moreno. Por lo que aún no se define la modalidad del traslado hacia el Perú.

¡El Monstruo se encuentra bajo custodia de la @PoliciaPeru en Paraguay!



En coordinación con autoridades paraguayas, equipo especializado de la @DirincriPNP realiza las diligencias correspondientes a fin de agilizar el proceso de expulsión y/o extradición de Erick Moreno al Perú. pic.twitter.com/lsEhMPwXPF — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) September 25, 2025

Podría llegar el fin de semana

En declaraciones a la prensa, el titular del Interior, Carlos Malaver, detalló que hay dos posibilidades para el traslado de Erick Moreno al Perú, una de ellas es la extradición y otra es la expulsión. La segunda se daría debido a que durante su captura se le halló un pasaporte presuntamente fraudulento, de corroborarse que ingresó a Paraguay de forma ilegal podría proceder la expulsión.

"De ser el caso de la expulsión, al habérsele encontrado con un pasaporte y un DNI, no falso, fraudulento, porque hay que determinar. Esa es otra línea de investigación. (...) Esto apertura una investigaciones y determinación de responsabilidades, esperemos que para este fin de semana pudiera estar en nuestro país", manifestó.

Por otro lado, de darse una extradición, el Ministerio Público dio a conocer que se han presentado tres solicitudes a Paraguay por diferentes delitos y hasta una sentencia.

El primero de estos pedidos se realizó el 18 de junio por parte del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte por los presuntos delitos de secuestro y organización criminal.

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte, presentó la segunda solicitud el 23 de junio por el presunto delitos de extorsión agravada.

La más reciente solicitud se realizó el 9 de septiembre por parte del Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte, para que cumpla condena por el delito de robo agravado.

Ahora solo queda conocer cuál será la modalidad del traslado al Perú de 'El Monstruo', luego de conocerse que Erick Moreno ya se encuentra en custodia de la Policía Nacional del Perú en Paraguay.