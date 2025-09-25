Erick Moreno 'El Monstruo': Así fueron sus cambios de apariencia para evadir a la justicia en los últimos años

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Erick Moreno Hernández, más conocido bajo el alias de 'El Monstruo', fue capturado gracias al trabajo de la policía paraguaya luego de varios meses de trabajo coordinado. Tras recibir una información clave, los efectivos ingresaron a una módica vivienda en el barrio de San Loreno, la cual fue vigilada durante varios días, encontrándolo al interior de la misma.

Las apariencias de 'El Monstruo'

Este peligroso criminal vestía un polo blanco, short oscuro, cabello más largo de lo habitual y una apariencia distinta teniendo en cuanta las famosas fotografías que se difundieron meses atrás. Incluso, altos mandos de la Policía Nacional del Perú habían señalado que este sujeto se había sometido a cirugías estéticas en el rostro para despistar a las autoridades.

Sin embargo, este hecho parece haber quedado descartado ya que solo lucía con el pelo algo desarreglado y con unos kilos de más. Eso sí, los tatuajes que antes había mostrado con tanto orgullo fueron los factores claves para poder identificar a Erick Moreno Hernández.

Como se recuerda, 'El Monstruo' antes lucía el cabello corto y vestía con indumentaria semiformal. Con el pasar del tiempo llegó a utilizar lentes e implemento un pequeño bigote en su rostro. Todo ello con la única finalidad de no poder ser reconocido por la Policía Nacional que estaba tras sus pasos.

'El Monstruo' ya está bajo custodia de la PNP

Luego del operativo sacado adelante por la policía paraguaya, un grupo especial de la Policía Nacional del Perú viajó hasta el vecino país para tomar la custodia de Erick Moreno Hernández.

Justamente, las redes sociales del Ministerio del Interior publicaron un breve comunicado dando a conocer que este equipo de la Dirección de Investigación Criminal ya tuvo contacto con 'El Monstruo' y que el proceso de extradición a nuestro país avanza de la mejor manera.

"Hemos recibido a Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo". Actualmente se encuentra bajo custodia de nuestro equipo especial de la Dirincri y, en breve, será puesto a disposición de las autoridades nacionales", señalaron.

Es importante precisar que el Instituto Nacional Penitenciario viene evaluando ingresar a la Base Naval del Callao para cuidar la integridad de este sujeto debido a su alta peligrosidad.

En resumen, Erick Moreno, alías 'El Monstruo', cambió de apariencia en más de una oportunidad intentando evadir a la justicia antes de ser capturado en Paraguay. Este criminal es acusado de diversos delitos entre los que destacan el sicariato y extorsión.