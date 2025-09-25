Fuerte sismo sacude Tacna: Conoce AQUÍ el epicentro y la magnitud del temblor sentido HOY

¡Alerta en el sur!
25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/09/2025
El Perú no deja de temblar. Este jueves 25 de septiembre, un fuerte sismo sorprendió a más de uno en Tacna. En la siguiente nota, conoce todos los detalles relacionados con el epicentro y hora exacta del movimiento telúrico registrado en esta zona del país.
Temblor en Tacna este 25 de septiembre
De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú (IGP), un sismo de magnitud 5.2 ocurrió al promediar las 13:11 horas de este jueves. El movimiento telúrico fue registrado a 181 kilómetros al sur de la Ciudad Heroica.