¡Alerta en el sur!

Fuerte sismo sacude Tacna: Conoce AQUÍ el epicentro y la magnitud del temblor sentido HOY

Un fuerte sismo remeció Tacna en horas de la tarde de este jueves, 25 de septiembre. Conozca aquí más detalles sobre el movimiento telúrico, además sepa cómo actuar ante una emergencia similar

Sismo sacude Tacna.
Sismo sacude Tacna. (Composición Exitosa)

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/09/2025

El Perú no deja de temblar. Este jueves 25 de septiembre, un fuerte sismo sorprendió a más de uno en Tacna. En la siguiente nota, conoce todos los detalles relacionados con el epicentro y hora exacta del movimiento telúrico registrado en esta zona del país.

Temblor en Tacna este 25 de septiembre

De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú (IGP), un sismo de magnitud 5.2 ocurrió al promediar las 13:11 horas de este jueves. El movimiento telúrico fue registrado a 181 kilómetros al sur de la Ciudad Heroica.

 

 

Noticia en desarrollo...
 

Temas relacionados COEN-INDECI IGP Movimiento Telúrico Sismo Tacna temblor

