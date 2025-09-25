Fuerte sismo sacude Tacna: Conoce AQUÍ el epicentro y la magnitud del temblor sentido HOY

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú no deja de temblar. Este jueves 25 de septiembre, un fuerte sismo sorprendió a más de uno en Tacna. En la siguiente nota, conoce todos los detalles relacionados con el epicentro y hora exacta del movimiento telúrico registrado en esta zona del país.

Temblor en Tacna este 25 de septiembre

De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú (IGP), un sismo de magnitud 5.2 ocurrió al promediar las 13:11 horas de este jueves. El movimiento telúrico fue registrado a 181 kilómetros al sur de la Ciudad Heroica.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0644

Fecha y Hora Local: 25/09/2025 13:11:44

Magnitud: 5.2

Profundidad: 121km

Latitud: -19.58

Longitud: -69.78

Intensidad: III Tacna

Referencia: 181 km al S de Tacna, Tacna - Tacna — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 25, 2025

Noticia en desarrollo...

