'El Monstruo': INPE evalúa internamiento en la Base Naval del Callao debido a su alta peligrosidad

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dio a conocer que tras la llegada e Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', al Perú evaluarán mediante su posible internamiento en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, debido a su alta peligrosidad.

Realizarán informe técnico

A través de sus redes sociales, tras la reciente captura de el líder de 'Los Injertos del Norte', INPE dio a conocer que a su llegada al Perú elaborarán un informe técnico para evaluar la posibilidad de que la Base Naval del Callao sea el lugar donde permanezca recluido.

El propio presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, precisó que se trata de un caso en el que se requiere de extrema seguridad, por lo que un eventual traslado la Base Naval requerirá de la decisión del Poder Ejecutivo y la Policía Nacional del Perú.

Durante la sustentación a las instituciones el INPE emitirá informes reservados para acreditar la alta peligrosidad de Moreno Hernández y el procedimiento deberá ser formalizado mediante una Resolución Presidencial del INPE.

El fin de estas medidas se da para garantizar que 'El Monstruo' sea recluido en un abastecimiento penitenciario acorde a su nivel de peligrosidad, con el objetivo de preservar la seguridad nacional y el orden penitenciario.

Hay dos modalidades para su traslado al Perú

En declaraciones a la prensa el ministro del Interior, Carlos Malaver, señaló que se maneja la posibilidad de que 'El Monstruo' llegue al Perú mediante una expulsión o una extradición.

En cuanto a una extradición el Ministerio Público ya informó que hay tres solicitudes enviadas a Paraguay, una de ellas para que cumpla condena y cada una de estas es por delitos como robo, extorsión, secuestro y organización criminal. Este jueves se realizará la audiencia de identificación e instrucción extradicional en Paraguay donde se informará a Moreno de estos pedidos.

Por otro lado, está el escenario de la expulsión, ello debido a que durante su captura se halló un pasaporte que deberá pasar por pericias para determinar si su ingreso a Paraguay fue legal o ilegal, de ser la última opción podría ser expulsado del país.

"De ser el caso de la expulsión, al habérsele encontrado con un pasaporte y un DNI, no falso, fraudulento, porque hay que determinar. Esa es otra línea de investigación. (...) Esto apertura una investigaciones y determinación de responsabilidades, esperemos que para este fin de semana pudiera estar en nuestro país", explicó Malaver.

Mientras se confirma cuál será la modalidad del traslado de Erick Moreno al Perú, el INPE ya informó que tras su llegada realizará un documento técnicos para que se evalúes su internamiento en la Base Naval del Callao por su alta peligrosidad.

