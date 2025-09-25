'El Monstruo' revela que lleva dos años viviendo en Paraguay: "Decidí alejarme de todo esto"

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Erick Moreno, más conocido en el mundo del hampa como 'El Monstruo', fue capturado en Paraguay la noche de este miércoles 25 de septiembre tras un operativo llevado a cabo por un equipo especial de la policía de ese país.

Y a solo horas de que sea detenido por la justicia, este buscado criminal brindó sus primeras declaraciones a la prensa paraguaya sorprendiendo a más de uno con sus revelaciones. En primer lugar, el cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte' dejó en claro que se hará responsables de sus actos y no de otros delitos que se le sindican en el último tiempo.

"Yo quiero ser responsable de mis actos no de cosas que me imputan demás por estar en una situación de quemado. Como estoy quemado y la policía no tiene a quien culpar todo me lo involucran a mi", indicó.

'El Monstruo' confirma que estuvo en Paraguay desde hace 2 años

En esa misma línea, Erick Moreno indicó que nunca pisó suelo brasileño como se señaló en un reportaje difundido meses atrás donde incluso se le acusó de ser el responsable del asesinato de un policía de aquella nación.

'El Monstruo' también indicó que se encuentra en territorio paraguayo desde hace dos años y que decidió huir de la justicia no por medio a responder por sus crimines, sino por temor a sus enemigos quienes también buscaban dar con su paradero.

"Por mi seguridad, por mi vida, huyo de mis enemigos. Hace 2 años estoy aquí. Se me culpa de la muerte del policía de Brasil y jamás pisé tierra brasilera, estuve en Bolivia en Santa Cruz y de ahí vine a Paraguay", añadió.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', brindó sus primeras declaraciones tras su captura y aseguró que tiene "muchos enemigos que "tienen arreglada a toda la Policía en el Perú".



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD... pic.twitter.com/vgpKV3sRGe — Exitosa Noticias (@exitosape) September 25, 2025

Confirma que recibía información de la PNP

En otro momento de la entrevista, este peligroso criminal indicó que agentes de la Policía Nacional del Perú le filtraban información cada vez que efectivos paraguayos se acercaban a su captura.

Esto no hace más que confirmar la hipótesis de que gran parte de la PNP se encuentra infiltrada en la actividad delincuencial lo que dificulta aún más la lucha contra el sicariato y la extorsión que aqueja al país.

Es importante precisar, que Erick Moreno ya se encuentra bajo custodia de la Dirección de Investigación Criminal por lo que su traslado a Lima será en cuestión de horas.

De esta manera, 'El monstruo' reveló que lleva dos años viviendo en Paraguay desde que decidió huir de territorio peruano.