Ministerio Público realizó tres solicitudes de extradición a Paraguay contra 'El Monstruo'

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público reveló que hay tres solicitudes de extradición a Paraguay contra Erick Moreno. La información se da tras conocerse de la captura de alias 'El Monstruo' por la policía paraguaya.

Tres juzgados buscan extraditar a 'El Monstruo'

La Fiscalía publicó un comunicado brindando mayores detalles de la situación judicial de Erick Luis Moreno Hernández, tras conocerse de su captura por las autoridades de Paraguay.

Según informaron vienen realizando las coordinaciones correspondientes con las autoridades nacionales e internacionales, por lo que presentaron ante la República de Paraguay tres solicitudes de extradición contra 'El Monstruo':

El primero de estos pedidos se realizó el 18 de junio por parte del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte por los presuntos delitos de secuestro y organización criminal.

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte, presentó la segunda solicitud el 23 de junio por el presunto delitos de extorsión agravada.

La más reciente solicitud se realizó el 9 de septiembre por parte del Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte, para que cumpla condena por el delito de robo agravado.

Asimismo, la Fiscalía dio a conocer que la audiencia de identificación e instrucción extradicional, se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre en Paraguay, en la que se informará a Moreno sobre las solicitudes presentadas en su contra.

'El Monstruo' podría llegar este fin de semana

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, señaló que hay dos modalidades para que Erick Moreno vuelva al Perú y sea puesto a disposición de la justicia: la extradición y la expulsión.

"De ser el caso de la expulsión, al habérsele encontrado con un pasaporte y un DNI, no falso, fraudulento, porque hay que determinar. Esa es otra línea de investigación. (...) Esto apertura una investigaciones y determinación de responsabilidades, esperemos que para este fin de semana pudiera estar en nuestro país", explicó.

Asimismo, Malaver contó que durante el operativo se incautaron cuatro celulares y junto al pasaporte hallado, serán sometidas a pericias y permitirán abrir una nueva línea de investigación para que las autoridades pueda identificar a toda la red criminal. Cabe señalar que, durante los operativos previos a su captura, se logró detener hasta 35 personas vinculadas a organizaciones criminales.

Además, tras la acusación de que Moreno recibiría información de la policía peruana para evitar su captura, el titular del Interior aseguró que la lucha contra la criminalidad se está realizando también en el interior de la PNP.

En ese sentido la Fiscalía reveló que ya hay tres solicitudes de extradición contra 'El Monstruo', pedidos que acelerarán el traslado de darse en dicha modalidad.