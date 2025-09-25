Fiscalía abre investigación por presunta extorsión a trabajadoras de colegio en Carabayllo

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de extorsión en agravio de una profesora y la tesorera de la Institución Educativa N.º 2037 Ciro Alegría, ubicada en Carabayllo.

Como se recuerda, el último fin de semana, ambas víctimas recibieron mensajes extorsivos por parte de delincuentes, quienes les exigían S/ 30 por alumno para "garantizar la seguridad" en la fiesta de promoción de los alumnos del sexto grado de primaria. Frente a esta grave denuncia, las clases presenciales han sido suspendidas por esta semana.

Disposición fiscal

Según lo comunicado por la institución, la investigación fiscal estará a cargo del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo. En ese sentido, el personal del despacho fiscal se desplazó al centro escolar a fin de identificar a más presuntas víctimas de la extorsión, siendo la banda delictiva responsable, 'Los D.E.Z.A.'.

🚨 #FiscalíaActúa | Fiscalía inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de extorsión en agravio de una profesora y una tesorera de una institución educativa nacional de Carabayllo. Ambas fueron extorsionadas por teléfono, exigiéndoles el pago... pic.twitter.com/YN7aWzvRO4 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 25, 2025

Asimismo, el representante del Ministerio Público dispuso una serie de diligencias para identificar a los responsables de los hechos, entre ellas, encargar a la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional a que reciba la declaración de las agraviadas.

Así como, visualizar los teléfonos de las víctimas, solicitar la titularidad y geolocalización de la línea que remitió el mensaje extorsivo, coordinar el aumento del patrullaje policial por los alrededores del colegio, entre otras acciones que se puedan estimar pertinentes.

Clases presenciales retornarían el lunes 29 de septiembre

Según lo informado por la institución educativa, las clases presenciales volverían este lunes 29 de septiembre, de acuerdo con los compromisos y coordinaciones realizadas con la UGEL 04.

En esa línea, Marcos Tupayachi, director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, informó a Exitosa que "tomó acciones" e indicó que se implementará el plan "Retorno Seguro" con la finalidad de brindar las garantías necesarias a los padres de familia, estudiantes y maestros del colegio Ciro Alegría.

"Como se han suspendido las clases, nosotros asistimos al colegio, hacemos reuniones con los maestros, padres de familia, miramos las cámaras, interconectamos cámaras con la policía y el serenazgo. Implementamos este plan de seguridad táctica con presencia permanente de la policía. En una semana están retornando", indicó en "Exitosa Perú".

Por último, el funcionario de la entidad adscrita al Ministerio de Educación dejó en claro que cuentan con experiencia en este tema, ya que anteriormente solucionaron las amenazas que se dieron en instituciones ubicadas en San Juan de Lurigancho, Comas, Los Olivos, entre otros.