Oleajes anómalos: Marina de Guerra alerta fenómeno marítimo del 26 al 30 de septiembre en el litoral peruano

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), informó la ocurrencia de oleajes anómalos de ligera a fuerte intensidad en el litoral peruano.

Según el Aviso Especial N.º 44-25 de la DHN, de fecha 23 de septiembre del 2025, este fenómeno estará presente del viernes 26 al martes 30 de septiembre. En tal sentido, te recordamos su pronóstico en la siguiente nota.

Aviso Especial de Oleaje N.º 44-25.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte - de Tumbes hasta Salaverry - el oleaje de ligera intensidad arribará desde la noche del sábado 27 septiembre, incrementado a nivel moderado desde la tarde del domingo 28 y disminuyendo nuevamente a ligero desde la noche del lunes 29 de setiembre.

Del mismo modo, para la costa centro (zona al sur de Salaverry hasta la Provincia Constitucional del Callao), el oleaje ligero se hará presente desde la tarde del sábado 27, subiendo a moderado desde la mañana del domingo 28 de septiembre y bajando a ligero a partir de la madrugada del lunes 29.

Asimismo, desde el "Primer Puerto" hasta San Juan de Marcona, este fenómeno marítimo de tipo ligero estará presente en el litoral a partir de la noche del viernes 26, incrementando a moderado desde la tarde del sábado 27, con intermitencias a fuerte intensidad desde la noche del mismo día hasta la tarde del domingo 28, y disminuyendo a ligero a desde la mañana del día siguiente.

Con referente al litoral sur (Zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna): el arribo del oleaje de nivel ligero será desde la mañana del sábado 27, elevándose a moderado desde la noche del mismo día y disminuyendo a ligero desde la mañana del lunes 29 de setiembre.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos y población en general.