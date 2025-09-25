'El Monstruo' intentaba crear una red criminal en Paraguay: "Es la información que tenemos", asegura jefe policial

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La captura de Erick Luis Moreno Hernández, alias "el Monstruo" , en tierras paraguayas, sigue dejando más evidencias de la peligrosidad de este criminal, quien deberá comparecer próximamente ante la justicia peruana por los 32 años de prisión a los que fue sentenciado en 2023 por los delitos de hurto, homicidio, sicariato y comercialización de drogas.

Su presencia en Paraguay no sería en realidad para "esconderse de sus enemigos" -tal como lo afirmó esta mañana- puesto que, una de las máximas autoridades policiales de aquel país reveló que el prontuario buscaba manejar su organización criminal desde la nación guaraní.

Presencia en Paraguay sería para asentar su red delictiva

Quien dio esta importante información en entrevista con Mega TV fue el comisario Hugo Grance, jefe de Investigación de Amambay, al mencionar que el líder de 'Los Injertos del Cono Norte' frecuentaba en su país desde el 2022 y que desde las últimas semanas se situaba en la zona del Alto Paraná.

"La información que nosotros teníamos era que él intentaba asentarse bien en territorio paraguayo. No podemos descartar de que haya tenido ya algún contacto con una facción acá (...) pero sería la intención, de tal manera que, él desde acá, nuestro país, esté manejando su grupo en Perú o dedicarse al tráfico internacional de estupefacientes", sostuvo.

Sobre su modus operandi para evitar su captura, el oficial paraguayo señaló que Moreno Hernández permanecía "poco tiempo en los lugares donde vivía". En esa línea, precisó que estaba entre 30 a 45 días en las viviendas que alquilaba. En referencia al propietario de la casa donde fue capturado la noche del miércoles 24 de septiembre, Grance comentó que "están averiguando ello y las "condiciones" en que arrendaba su predio.

Confirma que recibía información policial

Lo narrado por el policía paraguayo se ratificaría por lo revelado por el propio "Monstruo", quien en declaraciones con los medios de comunicación de aquel país, confirmó que recibía información de parte de algunos miembros de la propia Policía Nacional del Perú (PNP).

Al ser consultado sobre si la PNP le brindaba protección para evitar su captura, respondió con un "siempre" hasta en dos ocasiones. Asimismo, aseveró que "sus enemigos" tiene comprada a casi toda la institución.

"Lastimosamente en mi país existe la corrupción y tengo muchos enemigos que toman mi nombre para lucrar. Mis enemigos son 'Jorobado', Miguel Marín, personas que tienen arreglada a toda la policía en Perú. Son criminales, pero le pagan a la Policía", admitió.

Desde Paraguay apuntan a una presunta complicidad de la PNP para encubrir a Erick Luis Moreno Hernández, situación que requiere una respuesta clara desde el Ministerio del Interior y los altos mandos de la policía.