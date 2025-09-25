Triple choque en Jesús María deja 5 heridos en la avenida Salaverry: Coaster del Anconero protagonizó incidente

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un fuerte accidente de tránsito tuvo lugar en el distrito de Jesús María donde tres unidades impactaron sobre la mañana de este jueves 26 de septiembre. De acuerdo a los primeros reportes, el resultado de este incidente fue de 5 personas heridas, entre los que se encuentran dos menores de edad.

Tripe choque en Jesús María

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la intersección de las avenidas Salaverry y Pablo Bermúdez para atender la emergencia. Ahí los efectivos pudieron corroborar de que la unidad de la empresa 'Gran Estrella', más conocida como el Anconero, fue la responsable de este siniestro.

Según testigos, esta coaster de transporte público cruzó a toda velocidad la intersección de ambas vías cuando el semáforo ya había cambiado a rojo. Tras ello, impactó contra una movilidad escolar la que a su vez chocó con un auto que transitaba por el lugar.

Fueron cinco las personas heridas, entre ellas dos menores de edad. producto de este triple choque quienes presentaros heridas leves, pero ninguno de gravedad. Pese a ello, todos fueron llevados inmediatamente al hospital más cercano para recibir la atención médica correspondiente.

⚠️ Triple choque en Jesús María. Un grave accidente en el cruce de las avenidas Salaverry y Pablo Bermúdez dejó 5 heridos y causó daños materiales. El accidente involucró a una coaster de transporte público, una movilidad escolar y un vehículo particular. https://t.co/V0UCF29twD pic.twitter.com/Z8daTrNLSQ — Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 25, 2025

ATU se pronuncia tras triple choque en Jesús María

El incidente no solo dejó a un grupo de personas afectadas, sino que también ocasionó una fuerte congestión vehicular en la avenida Salaverry la cual es una de las principales arterias de la capital.

Por ello, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao lamentó las inconvenientes presentados. A su vez, confirmó que esta unidad de transporte contaba con todos los papeles en regla para su operatividad, así como el SOAT el cual se activó de inmediato para atender a los heridos.

"La unidad de transporte público involucrada (placa AQT-753) y su conductor cuentan con toda la documentación en regla. El seguro contra accidentes se activó de inmediato, cubriendo al 100% los gastos médicos de los heridos, quienes fueron trasladados a centros de salud cercanos", indicaron.

En esa misma línea, la entidad adscrita al MTC dejó en claro que agentes de la PNP ya iniciaron las investigaciones de rigor para dar con las razones del siniestro.

"La Policía Nacional del Perú ha iniciado las investigaciones para esclarecer el hecho y determinar las sanciones correspondientes. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad vial y el bienestar de la ciudadanía", agregaron.

De esta manera, un triple choque se registró en los cruces de las avenidas Salaverry con Pablo Bermúdez en Jesús María el cual dejó 5 heridos.